"Nữ quái" bán trẻ em sang Trung Quốc với giá 120 triệu đồng

Ngày 18/12, Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lữ Thị Nhom (SN 1993, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An) để điều tra về tội “Mua bán trẻ em”.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện phát hiện một số trẻ em gái từ 15 - 18 tuổi vùng dân tộc thiếu số tại các xã Xá Lượng, Mai Sơn và Nhôn Mai (Tương Dương) giáp với biên giới Lào bỏ học sớm, sau đó biến mất khỏi địa phương.

Đối tượng Lữ Thị Nhom lại cơ quan cảnh sát điều tra. Tháng 8/2018, Công an huyện Tương Dương nhận được đơn trình báo của gia đình Lìn Thị E. (SN 2000) và Moong Thị T. (SN 2001), trú xã Xá Lượng, Tương Dương về việc bị đối tượng Lữ Thị Nhom lừa bán sang Trung Quốc từ năm 2015, đến nay gia đình không thể liên lạc được với hai em.



Với sự giúp đỡ, hỗ trợ từ phía Công an huyện Tương Dương, mới đây gia đình đã liên hệ được với 2 em và đưa về Việt Nam.

Qua điều tra, công an phát hiện Lữ Thị Nhom là đối tượng gây ra sự việc trên. Đầu tháng 12, Lữ Thị Nhom từ Trung Quốc trở về Việt Nam thì bị Công an huyện Tương Dương bắt giữ.

Bước đầu, Nhom khai nhận, trong quá trình sinh sống ở Trung Quốc đã móc nối với một số đối tượng người Việt ở bên này, bàn bạc việc về Việt Nam tìm phụ nữ bán sang đây.

Nhiệm vụ của Nhom là về Việt Nam, tìm cách tiếp cận, lôi kéo, dụ dỗ các nạn nhân. Các cô gái tùy vào nhan sắc và độ tuổi, khi đưa được sang Trung Quốc sẽ được bán với giá từ 2-5 vạn nhân dân tệ (tương đương từ 60 triệu đến 150 triệu đồng). Mỗi phi vụ thành công, Nhom được chia phần từ 20-40 triệu đồng.

Với chiêu thức này, năm 2015, Nhom đã dụ dỗ và lừa bán Lìn Thị E. và Moong Thị T. sang Trung với số tiền gần 280 triệu đồng. Vào thời điểm bị bán sang bên kia biên giới, cả hai nạn nhân đều chưa đủ 16 tuổi.