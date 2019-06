NÓNG: Lời khai mới sốc của Vì Văn Toán về bà Hiền-mẹ nữ sinh giao gà

Bà Hiền cho rằng nhóm của Toán không dám “hại” con gái mình.

Theo một nguồn tin của Người đưa tin, liên quan vụ nữ sinh giao gà bị hiếp giết, đối tượng Vì Văn Toán - kẻ được cho là cầm đầu vụ án đã khai rằng, bà Trần Thị Hiền - mẹ ruột của nạn nhân Cao Mỹ Duyên nợ hắn một khoản tiền khoảng 300 triệu đồng.

Do đó, nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và các đồng phạm khác đã tìm cách bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên nhằm gây sức ép với người nhà của nữ sinh này để đòi tiền nợ.

Vì Văn Toán khai, sau khi nhóm của Bùi Văn Công bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên thì nhóm này có liên lạc với bà Trần Thị Hiền để thông báo tình hình. Đại ý chúng nhắn với bà Hiền rằng “con bà đã nằm trong tay bọn tôi” nhằm ép bà Hiền phải trả tiền.

Tuy nhiên, Toán cũng khai, bà Hiền cho rằng nhóm của Toán không dám “hại” con gái mình nên không thấy “động tĩnh” gì về việc trả tiền.

Các đối tượng trong vụ án và hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, sau khi con gái mất tích vào chiều 30 tết, mặc dù biết đối tượng bắt cóc con mình, nhưng bà Hiền vẫn lên Công an TP.Điện Biên Phủ trình báo. Tất nhiên bà Hiền chỉ thông tin một phần sự thật với công an. Chủ tịch UBND phường Mường Thanh từng tiết lộ: "Theo như trình báo của bà Hiền, con gái Mỹ Duyên của bà mất tích sau 2 tiếng đi giao gà. Lúc đến phường trình báo, bà Hiền khóc lóc và khẳng định con gái bị mất tích. Sau đó, chúng tôi đã hướng dẫn bà Hiền đến trình báo công an".

Khi bà Hiền lên nhận dạng thi thể con vào mùng 3 Tết tại nhà hoang ở xã Thanh Nưa, lúc đầu bà Hiền đã kêu gào thảm thiết. Nhưng sau đó, bà Hiền bất ngờ bình tĩnh lại và vẫn livestream (phát trực tiếp) lên Facebook để nói về những hình ảnh hiện trường nơi con gái bà bị hiếp dâm và sát hại...

Sau khi bà Hiền bị bắt, xâu chuỗi sự việc có thể thấy hành vi đáng ngờ của bà Hiền, cộng thêm đó là những lời khai đánh lạc hướng, không trung thực dẫn đến việc điều tra bị kéo dài.

Khi cảnh sát bắt Vương Văn Hùng rồi đến vợ chồng Bùi Văn Công và 3 đồng phạm, bà Hiền đều nhận định còn có kẻ đứng sau chủ mưu, đây không phải là vụ giết người cướp của.

"Những tài sản như gà, xe máy không bị chúng tẩu tán, chúng mang cho hoặc vứt lại chứ không phải bán và chia nhau, tôi nghi ngờ chúng có một mục đích ngầm lớn hơn”, bà Hiền nói.

Khi một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin về việc tại cơ quan điều tra, Vì Văn Toán khai bà Hiền trước đây cùng làm ăn và nợ 300 triệu, bắt cóc con gái để đòi tiền. Lúc đó, bà này một mực phủ nhận và cho hay từ trước tới nay chưa hề gặp các đối tượng này cũng như vay của ai bất cứ đồng nào.

Bà Hiền ra sức khẳng định không chơi bời với những đối tượng nghiện ngập này bao giờ, không bao giờ tiếp xúc. Tuy nhiên, dư luận lần nữa bàng hoàng khi công an xác định bà Hiền nằm trong đường dây buôn bán ma túy có sự tham gia của những kẻ đã sát hại, hiếp dâm Cao Mỹ Duyên. Đặc biệt hơn, giữa họ có mâu thuẫn làm ăn nên trả thù lẫn nhau.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng đã khẳng định, Cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng (các bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó) và Trần Thị Hiền là một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc nạn nhân Cao Thị Mỹ Duyên bị sát hại.

Quá trình bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên, nhóm của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và nhiều đối tượng khác đã thay nhau xâm hại nạn nhân khiến sức khỏe của Duyên bị suy kiệt.

Khi thấy Duyên yếu ớt, nhóm của Bùi Văn Công đã báo cho Vì Văn Toán biết tình hình. Toán đã trực tiếp đến nhà Công xem sự thể ra sao.

Tại nhà Công, khi nhận thấy nạn nhân Cao Mỹ Duyên đã suy kiệt sức lực, Toán và các đối tượng bàn nhau phải “giải quyết” nữ sinh này để bịt đầu mối. Sau đó, chúng sát hại nạn nhân và để thi thể ở khu vực chăn nuôi của một căn nhà hoang, gần nhà Công.

Các đối tượng khai, việc sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên không nằm trong kế hoạch ban đầu của chúng.

Cảnh sát đang tích cực đấu tranh, đối chiếu với các tài liệu khác để làm rõ lời khai của từng đối tượng về vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại này, đặc biệt là lời khai của Vì Văn Toán...

Được biết, lúc đầu, Vì Văn Toán và Bùi Văn Công nhất quyết không khai ra mối quan hệ giữa các đối tượng và bà Trần Thị Hiền, cũng như mục đích thực sự của chúng khi bắt giữ nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Tuy nhiên, sau đó, Vì Văn Toán khai nhận có mối quan hệ làm ăn liên quan đến đường dây ma túy mà bà Trần Thị Hiền cũng tham gia. Thậm chí đến thời điểm này, bà Hiền cũng thừa nhận có “làm ăn về ma túy”, ngoài Vì Văn Toán thì còn liên quan đến cả vợ của Vì Văn Toán là Vì Thị Thu. Mẹ nữ sinh giao gà và vợ Vì Văn Toán còn có mối quan hệ ‘đặc biệt’ (Vì Thị Thu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy). Nhiều thông tin cho rằng, Vì Thị Thu là đối tượng thứ 10 (trước khi bắt mẹ nữ sinh giao gà là bà Trần Thị Hiền) liên quan đến vụ sát hại Cao Mỹ Duyên. Tuy nhiên đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT chưa khẳng định thông tin này.

Như vậy, sau nhiều nỗ lực điều tra phá án của cơ quan tố tụng tỉnh Điện Biên và bộ Công an, đến nay nhiều tình tiết của vụ án phức tạp này đã dần sáng tỏ.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cũng khẳng định: Bà Hiền tham gia buôn bán ma túy với Vì Văn Toán - kẻ chủ mưu thuê nhóm tội ác bắt cóc, sát hại Cao Mỹ Duyên. Bà biết việc con gái bị bắt cóc nhưng khai báo không trung thực gây khó khăn cho công tác điều tra...

Trong thời điểm bắt giữ 9 đối tượng liên quan tới vụ án, nhằm đánh lạc hướng điều tra, Trần Thị Hiền tiếp tục diễn vở kịch ngụy trang mà bà ta đã sắp sẵn trước đó.

Theo đó, bà Hiền thường xuyên lên mạng xã hội livestream, đăng các status về sự tiếc thương của một người mẹ mất con, muốn “thiêu sống” những kẻ gây tội ác, đặc biệt là bà không tiếc lời chửi bới, mạt sát những bài báo, các bài viết của các Facebooker “nghi ngờ” về cái chết của Cao Mỹ Duyên. Trên thực tế, Trần Thị Hiền nhập vai khá tốt với màn kịch giả dối nhưng càng về sau bà ta càng vụng về, bắt đầu lộ chân tướng...

Một điều tra viên tham gia chuyên án chia sẻ: “Khi được gọi lên viết tường trình, bà Hiền gần như không tiết lộ những tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án. Mối quan hệ của bà và các thành viên trong gia đình cũng chỉ xoay quanh xóm làng, bạn bè cùng đi chợ. Ở địa phương, bà Hiền cũng không phải diện đối tượng cộm cán. Chính vì vậy, việc xác định động cơ gây án, dựng lên các đối tượng nghi vấn gặp hết sức khó khăn”.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, với sự giúp đỡ của Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Ban chuyên án đã sàng lọc, khoanh vùng, xác định được nghi can. Và cũng chỉ 72 giờ sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, đối tượng đầu tiên đã bị bắt, đó là Vương Văn Hùng, sinh năm 1984, ở thị trấn Tuần Giáo (Điện Biên). Hùng mới ra tù, nghiện hút, sống lang thang.

Đấu tranh với Hùng và những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án lần lượt điều tra, làm rõ, bắt giữ Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng (anh trai Phạm Văn Nhiệm) và Bùi Thị Kim Thu (vợ Bùi Văn Công), những người trực tiếp liên quan đến việc bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh và không tố giác tội phạm

Sau đó, từ lời khai của các đối tượng khác, các trinh sát đã để mắt tới Vì Văn Toán, đối tượng ma túy có “tiếng” mới đi tù về hiện đang sống ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

9 đối tượng bị bắt giữ trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên.

Qua điều tra xác định, Toán và vợ là Vì Thị Thu sinh năm 1982, đều dính ma túy và đi tù 10 năm. Trước khi bị bắt (năm 2008), Toán có mối quan hệ bí ẩn với nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động ma túy ở Điện Biên. Thời điểm đó và ngay cả khi ra tòa, Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền, mẹ của Cao Mỹ Duyên.

Về sau, bằng các chứng cứ, tài liệu thu thập được, với nghiệp vụ điều tra sắc bén, các điều tra viên, kiểm sát viên đã từng bước khuất phục được 2 đối tượng ngoan cố này. Từ đây, mối quan hệ bí mật của Vì Văn Toán và mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên mới dần được dần hé lộ.