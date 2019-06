Sốc: Mẹ nữ sinh giao gà từng bán ma túy cho bọn hãm hiếp, sát hại con mình

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, ngày 25/5 cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ bà Trần Thị Hiền – mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.



Chia sẻ trên báo Báo Bảo vệ pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác nhận và làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy của đối tượng Trần Thị Hiền trong thời gian gần đây.

Trong đó, có “phi vụ” bà Trần Thị Hiền giao dịch thành công 2 bánh heroin với nhóm Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng.

Bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà

Để khẳng định bà Trần Thị Hiền và nhóm đối tượng biết nhau từ trước, một tiểu thương ở chợ Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) cũng tiết lộ, hồi giáp tết Kỷ Hợi 2019, khi thấy bà Hiền ra chợ bán gà thì đối tượng Hùng cũng bất ngờ xuất hiện. Hắn ta còn ngồi vặt lông gà ngay cạnh chỗ bà Hiền và con gái bán hàng.

"Hùng vặt lông gà ngay cạnh chỗ sạp hàng của mẹ con bà Hiền. Chúng tôi còn nhìn thấy hắn nói chuyện với con gái bà Hiền nữa", một tiểu thương chia sẻ với báo Tổ Quốc.

Nhóm hung thủ sát hại nữ sinh giao gà

Nói về vụ án, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận các đối tượng Vì Văn Toán, Bùi Thị Kim Thu, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy.

Đồng thời, điều khiến mọi người bất ngờ chính là mẹ của nữ sinh Duyên - bà Trần Thị Hiền là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của con gái khi tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian "đấu trí", với những tài liệu, chứng cứ xác đáng mà cơ quan điều tra đưa ra, đến thời điểm này, bà Hiền đã từng bước khai nhận hành vi có liên quan đến đường dây ma túy mà Vì Văn Toán cũng tham gia. Người phụ nữ này không ngờ Toán và đồng bọn đã sát hại con gái bà là nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên.

DIỄN BIẾN VỤ ÁN

Khoảng 18h30' ngày 4/2 (tức 30 Tết), Cao Mỹ Duyên, SN 1997, HKTT Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên được nghỉ về ăn Tết cùng gia đình, sử dụng xe máy BKS 27H1-7407 chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Sau khi Duyên đi khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy về, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng Duyên không nghe máy, sau đó điện thoại cũng bị tắt nên gia đình đã đến Cơ quan Công an trình báo.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP Điện Biên Phủ và Công an các huyện tổ chức truy tìm. Đến 9h sáng ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết) phát hiện chiếc xe máy của Cao Mỹ Duyên tại khu vực Đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

Đến 10h30’ ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết) phát hiện thi thể nạn nhân Cao Mỹ Duyên tại ngôi nhà hoang thuộc Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi Cơ quan Công an xác định nạn nhân Cao Mỹ Duyên bị chết do siết cổ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên khởi tố vụ án hình sự: Giết người, quy định tại Điều 123 BLHS.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận, Công an tỉnh Điện Biên đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án truy xét 219D, huy động tối đa lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Ngày 10/2/2019 (sau 72 giờ) đấu tranh quyết liệt, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

Vương Văn Hùng khai nhận đã giết nạn nhân để cướp tài sản. Lực lượng Công an đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan được đối tượng cất giấu tại nhiều nơi khác nhau.

Từ lời khai của Hùng và qua các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã lần lượt khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng tham gia bắt giữ, hiếp dâm, sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên:

1. Vương Văn Hùng, SN 1984, HKTT: Khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm.

2. Bùi Văn Công, SN 1975, trú tại: Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy.

3. Phạm Văn Nhiệm, SN 1976, trú tại: Đội 19, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm.

4. Lường Văn Hùng, SN 1991, trú tại: Bản Na Hí, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên về hành vi Giết người, Hiếp dâm

5. Lường Văn Lả, SN 1991, trú tại: Bản Mển, xã Thanh Nưa về hành vi Giết người, Hiếp dâm

6. Phạm Văn Dũng, SN 1972 ở Đội 19 xã Thanh Nưa (anh trai Phạm Văn Nhiệm) về hành vi Hiếp dâm

7. Cầm Văn Chương, SN 1974 ở Đội 7, xã Hua Thanh về hành vi Hiếp dâm

8. Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên về hành vi Không tố giác tội phạm

9. Vì Văn Toán, SN 1982 ở Đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên về hành vi Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/5/2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, cảnh sát cũng bắt Vì Thị Thu, SN 1982, là vợ Vì Văn Toán về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.