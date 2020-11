Nổ súng tại BOT Thanh Nê: Gương Đường Nhuệ vẫn còn sao không sợ?

Thông tin mới nhất vụ nổ súng tại trạm BOT Thanh Nê khiến 1 người bị thương, tối ngày 24/11, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi giết người. Đồng thời, theo vị lãnh đạo này, cảnh sát đã xác định được danh tính nghi phạm và đang truy bắt. Đơn vị cũng đã triệu tập một số người có liên quan lên làm việc.



Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 23/11, anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, Kiến Xương, con trai của chủ nhà xe Trường Kỳ chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) bị một người lạ mặt đi xe khách cầm súng hoa cải bắn trúng người tại khu vực trạm BOT Thanh Nê. Gây án xong, hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hoàng bị đa chấn thương nhập viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết đạn ở vùng cổ, vai và ngực trái.

Hiện trường vụ nổ súng tại trạm thu phí Thanh Nê.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nổ súng được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa nhân viên của nhà xe T.K và Đ.T. (cùng chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội) và không liên quan tới các băng nhóm xã hội đen như thông tin trên mạng xã hội phản ánh.

Dù biết rằng, vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến các băng nhóm xã hội đen. Tuy nhiên, hành vi nổ súng bắn người của đối tượng là khá manh động, nhất là ở thời điểm công an tỉnh Thái Bình thời gian qua đã liên tiếp triệt xóa nhiều ổ nhóm xã hội đen như Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ), Chúc “Nhị”, Thái Lâm.

Những tưởng Đường Nhuệ bị khởi tố, truy tố, xét xử và đã bị tòa tuyên án trong một số vụ án sẽ là bài học cho những đối tượng khác làm tấm gương soi chiếu để không phạm phải những hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên vụ việc trên vẫn xảy ra.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trong bối cảnh các băng nhóm xã hội đen ở Thái Bình đang bị các cơ quan bảo vệ pháp luật tích cực đấu tranh triệt xóa. Bởi vậy, bình an chưa thực sự đến với miền đất này. Người dân vẫn còn rất hoang mang lo sợ trước những vụ việc thanh toán, giải quyết mâu thuẫn bằng những không khí nóng như vậy.

Do đó, luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra sẽ sớm giải quyết, xác định bắt giữ, xử lý hung thủ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nói về hành vi của đối tượng, luật sư Cường cho rằng, việc dùng súng bắn đạn hoa cải, bắn ở cự ly gần hoàn toàn có thể dẫn đến chết người nên việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội giết người là có cơ sở.

Hành vi của đối tượng hết sức manh động, đã sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm để gây án. Với súng bắn đạn hoa cải ở cử ly gần, khả năng sát thương cũng rất cao, hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân nếu như không được cấp cứu kịp thời.

Bởi vậy, hành vi này có mục đích giết người và cũng hoàn toàn có khả năng tức là tính mạng của người khác. Đối tượng sử dụng loại vũ khí này hoàn toàn có thể nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra. Do vậy, dù là lỗi cô ý trực tiếp hay cố ý gián tiếp vẫn có đủ cơ sở để khởi tố vụ án về tội giết người.

Cơ quan điều tra sẽ khoanh vùng đối tượng, xác định mâu thuẫn giữa nạn nhân, gia đình nạn nhân đối với những người khác có thể từ những câu chuyện làm ăn kinh tế hoặc từ những mối quan hệ tình cảm.

Luật sư Cường nhìn nhận, hành vi sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, ra tay một cách táo tợn như vậy thường là những đối tượng côn đồ, có tiền án tiền sự hoặc những đối tượng thuộc băng ổ nhóm tội phạm. Hành vi nổ súng vào người khác như vậy cũng rất có thể là đối tượng được thuê để thực hiện hành vi giết người. Bởi vậy, sau khi khởi tố vụ án cơ quan điều tra sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra để xác định đối tượng gây án.

Qua thông tin từ phía người bị hại và gia đình bị hại, những người làm chứng, những hình ảnh thu giữ được trên hiện trường qua hệ thống camera giám sát của những hộ dân xung quanh và camera trạm thu phí BOT, cơ quan điều tra có thể dựng lại hình ảnh, tình huống trên hiện trường, xác định những đối tượng có mặt trên hiện trường tại thời điểm gây án. Từ đó khoanh vùng đối tượng để xác định đặc điểm, danh tính của đối tượng gây án.

Trong vụ án này, đối tượng gây án sẽ phải chịu nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như: có tính chất côn đồ, sử dụng vũ khí. Bởi vậy, đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm, đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Cường cho rằng, những vụ án như thế này thường sẽ có đồng phạm và có thể có những đối tượng được thuê để gây án. Bởi vậy. cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ những đồng phạm khác có liên quan ngoài đối tượng trực tiếp nổ súng vào nạn nhân.

Trường hợp thu giữ được khẩu súng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định xem khẩu súng đó có “tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng” hay không? Trong trường hợp khả năng sát thương tương tự vũ khí quân dụng, đối tượng gây án còn bị xử lý hình sự thêm về một tội danh khác là tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Công an huyện Kiến Xương phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đang tập trung điều tra, truy bắt nghi phạm gây ra vụ nổ súng .

