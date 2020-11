Tin nóng ngày 24/11: 2 thông gia đánh nhau, một người tử vong

2 thông gia đánh nhau vì mâu thuẫn, một người tử vong: Ông Nguyễn Văn Thiệt và ông Nguyễn Văn Bản (là thông gia với nhau, đều trú huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đã xảy ra mâu thuẫn ở khu vực thôn 4 - xã Quảng Kim. Sau màn cự cãi, cả 2 người lao vào đánh nhau. Trong lúc mất bình tĩnh, ông Thiệt đã dùng dao đâm ông Bản khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hiện, Công an huyện Quảng Trạch đã tạm giữ ông Thiệt để điều tra về hành vi giết người. Hỏa hoạn thiêu rụi 7 căn nhà: Khoảng 4h ngày 24/11, sau tiếng nổ lớn, căn nhà tại ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, Châu Đốc, An Giang bất ngờ bốc cháy. Thời điểm này gió lớn, trời lại hanh khô nên ngọn lửa bùng phát dữ dội và cháy lan sang 7 căn nhà bên cạnh. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ đồng. May mắn hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Trụ ATM gần trụ sở công an bị trộm đập phá: Khoảng 2h sáng 24/11, một ngươi đàn ông bịt mặt đập phá trụ ATM, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để trộm tiền. Tuy nhiên, trong lúc hành động thì phát ra tiếng chuông báo động. Người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Công an quan chức năng đang điều tra, truy tìm thủ phạm. Đâm chết người rồi gọi người thân đưa đi chữa trị: Ngày 21/11, Lưu Tấn Thành (SN 1964, trú tại huyện Đak Đoa, Đồng Nai) xông vào cửa hàng tạp hoá của ông Trương Bá Sơn (SN 1971, trú tại huyện Đak Đoa). Thành đã dùng dao đâm tử vong nạn nhân rồi về bảo người nhà đưa đi viện trữa trị. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hôm nay Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ Thành để điều tra về hành vi giết người. 5 thanh niên nhảy xuống sông khi bị đuổi đánh, 2 người tử vong: Ngày 22/11, Phan Trọng Nhân (17 tuổi, trú tại Tiền Giang) và Đinh Nghĩa Khánh (21 tuổi trú tại TP HCM) cùng 3 thanh niên khác đến địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì xảy ra mâu thuẫn và bị đuổi đánh với nhóm đối tượng tại địa phương. Cả 5 người đã nhảy xuống sông. Hiện, Phan Trọng Nhân và Đinh Nghĩa Khánh bị mất tích. 3 người kia vào bờ an toàn. Cứu một phụ nữ kẹt trong giếng thang máy ở TP HCM: Sáng 24/11, người phụ nữ khoảng 32 tuổi bất cẩn rơi xuống giếng thang máy ở độ sâu hơn 4 m, trong căn nhà tại địa chỉ 407 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM. Các chiến sĩ đu dây xuống giếng thang máy và đưa người phụ nữ ra ngoài an toàn sau 5 phút. Một học sinh dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu bạn: Ngày 20/11, sau khi học xong buổi sáng thì các em rủ nhau về xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đánh nhau. Người đánh bạn là Dương Thị Ng. (học sinh lớp 11C2), còn người bị đánh là Phạm Thị M. (học sinh lớp 12T cùng học tại trường Trường THPT Quảng Xương 4). Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc trên là do 2 nữ sinh trên mâu thuẫn vì một người khác đã bỏ học. >>> Xem thêm video: Đánh cược tính mạng với các lò "tử thần". Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

