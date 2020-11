Thái Bình: Kẻ lạ mặt nổ súng hoa cải vào 1 thanh niên tại trạm BOT

Ngày 24/11, Công an huyện Kiến Xương đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình điều tra làm rõ vụ nổ súng khiến một nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu.



Thông tin ban đầu, vụ nổ súng hoa cải xảy ra tối ngày 23/11 tại khu vực trạm thu phí Thanh Nê trên địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Theo đó, vào khoảng 19h45 tối 23/11, anh B. H.H. (19 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vừa bước từ xe ô tô con của gia đình xuống quán nước cạnh trạm thu phí BOT Thanh Nê, đoạn km13 + 250, thuộc đường 39B qua địa phận xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt (chưa rõ danh tính) dùng súng "hoa cải" bắn thẳng vào người.

Những vết thương chi chít trên người nạn nhân.

Một nhân chứng cho biết, kẻ lạ mặt ngồi trên xe khách có gắn logo của nhà xe Đ.T chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội. Sau khi bắn anh H. đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh H. bị nhiều viên đạn súng hoa cải găm vào vùng bả vai, bị trọng thương. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng đa chấn thương. Kết quả chụp X.Quang cho thấy, anh H. bị đạn hoa cải găm chi chít tại vùng cổ, vai trái và phía trên ngực trái, mất nhiều máu.

Bệnh viện cho biết, các vết đạn xuất hiện dày đặc nơi vùng phổi của nạn nhân nên đã chuyển bệnh nhân lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Kiến Xương, Công an TP.Thái Bình đã nhanh chóng triển khai các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra, vây bắt hung thủ gây ra vụ nổ súng .

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

