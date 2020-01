Những vụ án kinh thiên động địa tưởng chỉ có ở phim kinh dị nhưng xuất hiện tại nước ta

1. Tử hình 6 bị cáo vụ sát hại cô gái giao gà dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngày 29/12/2019, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt tử hình đối với các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả. Đối với bị cáo Phạm Văn Dũng, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên tuyên án 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”; bị cáo Cầm Văn Chương bị tuyên án 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”; Bùi Thị Kim Thu chịu mức án 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Xuất phát từ món nợ mua ma túy 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên) với Vì Văn Toán từ năm 2009. Toán đã nhờ Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng đòi nợ giúp mình và hứa trả mấy chục triệu. Sau đó các đối tượng đã lên kế hoạch bắt con gái bà Hiền để gây áp lực đòi nợ.

Tham gia vào kế hoạch bắt cóc còn có Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả là bạn nghiện của Bùi Văn Công. Sau đó Vương Văn Hùng đóng vai khách, đặt mua 10 con gà, hẹn Cao Mỹ Duyên đến giao gà tại một địa điểm có đồng bọn chờ sẵn để tiến hành bắt cóc nạn nhân. Bùi Văn Công là người trực tiếp dùng côn nhị khúc siết cổ Cao Mỹ Duyên; Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Hùng giữ chân tay nạn nhân. Sau đó nhóm đối tượng dùng ô tô đưa nạn nhân về nhà Bùi Văn Công.

Tại đây, nhóm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương thay nhau hãm hiếp nạn nhân. Khi cô gái này tình trạng sức khỏe yếu, nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm và Lường Văn Lả đã sát hại nạn nhân.

Trong đó, Bùi Văn Công là người trực tiếp dùng côn nhị khúc bằng kim loại siết cổ nạn nhân. Bùi Thị Kim Thu đã chứng kiến Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng hiếp dâm Cao Mỹ Duyên, đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Thu chứng kiến các đối tượng bàn bạc và giết Duyên. Tuy có điều kiện nhưng Thu không tố giác tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.

Trong suốt quá trình phạm tội, Vì Văn Toán là người chủ mưu, cầm đầu; Bùi Văn Công là người khởi xướng và là người thực hành tích cực, các bị can khác là người thực hành và người giúp sức.

9 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà.

2. Vụ Giết người vứt xác ở đèo phi tang gây rúng động dư luận

Ngày 17/12/2019 TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hiển (38 tuổi, trú phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) chung thân. Bị cáo Lê Hoàng Anh Tuấn (36 tuổi) 20 năm tù giam về tội giết người. Ngoài ra còn có Nguyễn Vũ Vạn (32 tuổi), Lê Đăng Quý (28 tuổi) bị xét xử tội cố ý gây thương tích và các bị cáo Chu Đình Đạt (27 tuổi), Hầu Phương Dương (27 tuổi), Trịnh Thị Ngọc (19 tuổi, bạn gái của Hiển) và Phạm Thanh Nguyên (51 tuổi, tài xế lái xe chở xác nạn nhân đi phi tang) bị xét xử tội không tố giác tội phạm.

Trước đó, chiều 6/12/2018, do nghi ngờ anh Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi) có quan hệ tình cảm với Trịnh Thị Ngọc (người tình của Hiển), nên Hiển gọi anh Thọ tới nhà riêng của mình tại số 101A/24 Nguyễn Văn Cừ (phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) hỏi chuyện.

Lúc anh Thọ tới, ngoài đối tượng Hiển trong nhà còn có các đối tượng Quý, Tuấn và Ngọc. Anh Thọ vừa vào phòng khách thì bị Hiển dùng gậy cao su đánh tới tấp vào đầu rồi tra khảo về quan hệ với Ngọc. Sau đó, anh Thọ tiếp tục bị các đối tượng Tuấn và Quý dùng gậy cao su thay nhau đánh. Quá trình 3 đối tượng Hiển, Tuấn và Quý đánh nạn nhân, đối tượng Ngọc tận mắt chứng kiến, nhưng không can ngăn.

Đến 19 tối cùng ngày, các đối tượng Vạn, Dương và Đạt đến nhà Hiển chơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đối tượng Hiển phát hiện anh Thọ đã chết nên cùng các đối tượng bàn cách giải quyết bằng cách chở thi thể ném phi tang tại đèo Đaguri (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

3. Thi thể trong khối bê tông ở Bình Dương

Ngày 19/5/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án 2 thi thể trong khối bê tông tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để tiếp tục làm rõ hành vi, mức độ phạm tội của các nghi can.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (còn gọi là Thanh, 29 tuổi, quê Tiền Giang) cùng 2 nạn nhân và một số người khác sinh hoạt trong nhóm tu luyện giáo phái lạ.

Cuối năm 2018, cả nhóm đến một khu du lịch tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thuê phòng, mở lớp tu luyện. Tại đây, nạn nhân Trần Đức Linh xảy ra mâu thuẫn với Hà và Thảo. Các nghi can khai rằng anh Linh sau đó nhảy từ trên lầu xuống đất tử vong khi tu luyện. Gần một tuần sau, nhóm này đưa thi thể Linh về căn nhà thuê của ông Vương. Họ bỏ thi thể anh Linh vào thùng nhựa, ướp bằng xác trà và đổ bê tông vào.

Những ngày sau đó, Hà khai thấy anh Thành có biểu hiện lạ, hay nhìn phụ nữ, nên nảy sinh ý định giết anh này. Hà và Thảo dùng bộ kích điện làm cho anh Thành bất tỉnh rồi Hà siết cổ nạn nhân tới chết. Sau đó, Hà và Thảo mua thùng nhựa, xi măng về đổ bê tông, phi tang thi thể nạn nhân. Vụ án chỉ được phát hiện khi ông Nguyễn Minh Vương bán nhà cho ông Nguyễn Thanh Huân.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

4. Rùng rợn sát hại liên tiếp 3 nạn nhân trong 2 ngày

Theo tài liệu điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, vào khoảng 7h sáng 16/5, đơn vị nhận được tin báo người dân tại huyện Mê Linh (Hà Nội) phát hiện thi thể người đàn ông nghi do bị sát hại nên đã cử lực lượng xuống hiện trường khám nghiệm, tổ chức điều tra.

Kết quả pháp y tử thi xác định, nạn nhân Hà Văn H. (34 tuổi, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội) tử vong do mất máu cấp với vết thương ở vùng bụng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an TP Hà Nội đã thành lập chuyên án, chia nhiều tổ công tác tập trung truy bắt hung thủ.

Căn cứ vào tài liệu, khoanh vùng nghi phạm, Công an TP Hà Nội xác định nghi phạm chính của vụ án này là Đỗ Văn Bình (37 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh), làm nghề buôn bán thịt lợn. Đến khoảng 15h chiều 17/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với các bên liên quan bắt giữ được Đỗ Văn Bình khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) và di lý về Hà Nội để đấu tranh khai thác, làm rõ vụ án.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đỗ Văn Bình khai nhận vào khoảng 17h chiều 15/5, Bình có va chạm giao thông với xe máy do anh H. cầm lái, chở theo anh Đoàn Văn T. (23 tuổi, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội). Sau đó, Bình bị 2 người này dùng gậy và bình xịt hơi cay tấn công, bắt phải xin lỗi.

Tức tối vì điều này, Bình lên kế hoạch để trả thù rồi gọi điện nhờ anh T. hẹn gặp anh H. để hòa giải mâu thuẫn. Khi gặp anh T. và anh H., Bình đã lần lượt sát hại cả 2 người này tại các địa điểm khác nhau bằng dao chọc tiết lợn vào đêm ngày 15, rạng sáng ngày 16/5. Sau khi gây án, Bình tiếp tục tới nhà chị Nguyễn Thị T. (36 tuổi, trú tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc; là bạn gái của Bình), tiếp tục dùng hung khí đã gây án chém nhiều nhát vào đầu, gáy chị T. khiến nạn nhân bị trọng thương.

Ra tay với chị T. xong, Bình lái xe tải bỏ chạy về huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) thì bị người dân phát hiện và dùng ôtô chặn đường nên nghi phạm này đã lao thẳng xe vào ôtô của người dân và dùng dao bầu đe dọa, cướp 1 xe taxi và điện thoại di động rồi lái taxi về huyện Mê Linh. Đến khoảng 13h30 chiều 17/5, Bình về đến huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) và sát hại chị Trần Thị T. (39 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc; cũng là bạn gái của Bình), sau đó Bình chạy về huyện Bình Xuyên lẩn trốn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, lý do truy sát 2 nạn nhân nữ là để "thanh toán thù hằn" trước đây và nếu không bị bắt, Bình còn "thanh toán" nốt "món nợ khó trả" với một người khác ở Vĩnh Phúc.

Đối tượng Đỗ Văn Bình tại cơ quan Công an.

5. Vụ sát hại vợ, phi tang xác xuống giếng ở Yên Bái

Ngày 19/4, sau một thời gian không liên lạc được với chị Phan Thị H. (30 tuổi, quê tại Phong Thổ, Lai Châu) nên mẹ đẻ của chị đã từ Lai Châu xuống nhà vợ chồng con gái ở Yên Bái.

Đến nơi, không gặp được chị H. nên hỏi con rể là Nguyễn Văn Huy (trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái) thì bà nhận được câu trả "vợ bỏ đi đâu không rõ". Linh tính có chuyện chẳng lành, bà chạy khắp nơi tìm kiếm chị H.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị H. dưới giếng hoang.

Được sự hỗ trợ tìm kiếm từ người dân và chính quyền địa phương, đến chiều cùng ngày, thi thể chị H. được tìm thấy dưới giếng của gia đình. Thi thể chị H. được tìm thấy trong tình trạng người bị cuốn chăn, phân hủy mạnh không thể nhận diện.

Ngay lập tức, hiện trường được phong tỏa để lực lượng công an huyện Trấn Yên, Công an tỉnh Yên Bái cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Văn Huy (Trấn Yên, Yên Bái) đã thừa nhận hành vi giết vợ phi tang xác xuống giếng của gia đình.

