Những ám ảnh lương tâm khi người thân trong gia đình là sát nhân đoạt mạng

Thời gian vừa qua tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc xảy ra các vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa những người thân trong gia đình. Nguyên nhân của những vụ án đó được cho là do mâu thuẫn về tiền bạc, tài sản hoặc về tình cảm.

Ði sâu tìm hiểu về những vụ án này, chúng tôi nhận thấy rằng các đối tượng trong vụ án đều có nỗi niềm riêng ít ai biết được. Và hơn hết là những bản án lương tâm sẽ còn ám ảnh, day dứt họ và người thân suốt phần đời còn lại.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, thuộc đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ với chúng tôi, anh vừa có cuộc tiếp xúc với Nguyễn Văn M. (SN 1988 trú tại Thanh Oai, Hà Nội). M. bị cơ quan điều tra cáo buộc đã ra tay sát hại hai cháu bé Nguyễn Văn N. (SN 2013) và Nguyễn Thị V. (SN 2015)- là con của M. Câu chuyện giữa luật sư Thơm và đối tượng đã phần nào lý giải được nguyên nhân cho một vụ trọng án kinh hoàng, xảy ra tại thôn Thượng (xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Hiện trường một vụ án xảy ra tại Hà Nội.

Tài liệu điều tra từ cơ quan công an cho thấy do mâu thuẫn gia đình, M. đã dùng thuốc chuột ép cháu N. và cháu V. uống - sau đó M. cũng tự vẫn (nhưng không chết). Ngay sau đó, M. đã bị cơ quan công an bắt giam để điều tra về hành vi giết người.



Được biết, M. sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Hoàn cảnh gia đình khó khăn M không được học lên cao, sớm phải tham gia lao động ngoài xã hội. Nghề chính của M. là làm phụ hồ cho các công trình xây dựng. Cuộc sống khó khăn song M. vẫn luôn mơ ước về một mái ấm gia đình. Và rồi M. cũng có người yêu, cô gái tên H. kém M. một tuổi. Chị H. là người cùng xã, làm nhân viên bán hàng cho các cửa hàng, siêu thị...

Hai vợ chồng M. được hàng xóm nhận xét tuy nghèo song có cuộc sống rất yên ấm, không hề xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì. Với bà con lối xóm họ cũng cư xử rất hòa nhã. Bản thân M. là người hiền lành, làm nghề tự do nhưng cần cù, chịu thương chịu khó lao động. Không những thế, anh còn nhiệt tình tham gia các phong trào của địa phương.

Song cuộc sống êm đềm của hai vợ chồng không kéo dài. Vài năm sau khi cưới mà gia đình chưa được đón tin vui. Cả hai vợ chồng cũng đã đi khám và bác sỹ kết luận M. ít có khả năng sinh con. Hai vợ chồng đã tốn nhiều công sức, tiền bạc đi chữa trị hiếm muộn tại các cơ sở y tế nhưng vẫn không có kết quả.

Nhưng một điều không thể ngờ rằng khi M. đang trong quá trình chạy chữa bệnh hiếm muộn thì chị H. mang thai và sinh hai bé liên tiếp vào các năm 2013 và 2015. Cái cảm giác được làm bố đã khiến M. vô cùng hạnh phúc. Bao nhiêu tình yêu thương anh dành hết cho con, tất cả v́ vợ v́ con. Nhưng M cũng vô cùng đau đớn khi nghe những lời đồn ác ý rằng hai cháu bé không giống cha. Đặc biệt là M. tìm được những bằng chứng chứng tỏ vợ mình có quan hệ ngoài luồng.

Đọc những tin nhắn trên điện thoại của vợ anh vô cùng tức giận song vẫn nén lòng, sợ nếu gia đình tan vỡ thì các con sẽ khổ. Nhưng mâu thuẫn trong gia đình vẫn ngày một lớn. M. nhiều lần tra vấn vợ chuyện quan hệ với ai sinh con, nhưng chị H. vẫn khẳng định là con chung. M. âm thầm lấy mẫu tóc của 2 con đi làm xét nghiệm AND. Và kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của người đàn ông bất hạnh này, khi cả hai bé đều không cùng huyết thống với M. Thậm chí hai cháu bé cũng không có chung dòng máu, đồng nghĩa là hai con được sinh ra từ hai người cha khác nhau.

Sau khi có kết quả ADN, M. đã nói chuyện với vợ và chị H. thừa nhận. Mâu thuẫn trong gia đình bị đẩy lên cao trào khi chị H. muốn ly hôn. Sau đó chị H. đưa 2 con về nhà mẹ đẻ ở. Dù biết không phải là con mình sinh ra nhưng tình cảm M. dành cho hai con là quá lớn. Trong thâm tâm M. dặn lòng phải chấp nhận tất cả sự thật để yêu thương hai con như con đẻ của mình.

M. nhiều lần khuyên giải vợ chấm dứt với người đàn ông kia và quên hết quá khứ, quay về chung sống. Song chị H. lại yêu cầu chồng viết tường trình công nhận sự thật, không được ngăn cản vợ đi đâu, làm gì và phải mang về đọc cho gia đình biết, có như vậy chị mới chấp nhận quay trở về nhà chung sống. M. không thể chấp nhận yêu cầu đó. Chị H. còn nói sẽ phơi bày ra hết sự thật rằng hai cháu N., V. không phải là con của M. cho mọi người biết.

Nghe những lời như vết dao cứa vào lòng, lo nghĩ nếu vợ ly hôn sẽ mất đi tất cả… Gọi điện thoại thì H. dập máy không nghe. Trong lúc quẫn trí, M. đã nghĩ đến việc tự tử cùng hai con để giải thoát bản thân và vợ phải ân hận và rồi sự việc diễn ra...

Rồi đây M. sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, song ở sâu trong tâm khảm người đàn ông này là những day dứt không nguôi vì hành động tàn độc đó.

Nhiều người đau đớn, hết sức phẫn nộ khi nghe Nguyễn Thị Sự kể lại hành vi tàn độc tại phiên tòa.

Ít năm trước, chúng tôi được tham dự một phiên tòa đẫm nước mắt. Đó là phiên xét xử Nguyễn Thị Sự (SN 1972, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn) phạm tội giết người. Thật đau xót, bị hại lại chính là con đẻ của Sự.



Khai tại tòa, Sự cho biết bản thân đã qua “hai lần đò”. Người chồng thứ hai của Sự qua đời năm 2013 vì bệnh nặng. Trước đó để có tiền chữa bệnh cho chồng, bị cáo đã vay nặng lãi của nhiều người ở địa phương. Lãi mẹ đẻ lãi con khiến bị cáo phải viết giấy bán nhà đất cho chủ nợ để gán nợ.

Khó khăn chồng chất khiến Sự nảy sinh ý định giết chết hai con ruột (với người chồng đầu tiên) rồi sẽ chết theo. Một buổi sáng Sự nói với con trai là cháu Nguyễn Chiến Thắng: “Nhà mình giờ chẳng còn gì, nhà cửa cũng sắp bị người ta lấy mất. Vì vậy ba mẹ con mình cùng chết để được ở bên nhau. Ngộ nhỡ mẹ có làm điều gì không phải thì con hãy tha thứ cho mẹ”…

Nhưng ai có thể tha thứ được hành vi mất nhân tính của con người chứ chưa nói tấm lòng làm mẹ. “Bị cáo thật ân hận và chẳng còn gì nữa. Chỉ mong tòa xem xét để bị cáo sớm được trở về nuôi dạy đứa con còn lại” - bị cáo Sự nói lời cuối cùng trước vành móng ngựa. Sự phải trả giá bằng bản án 18 năm tù giam, song bản án lương tâm sẽ còn đè nặng…

*Tiêu đề đã được BTV đặt lại

Xem thêm video: Người đàn ông ở Mexico bị thiêu chết vì tội ấu dâm và giết người