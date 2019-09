Nữ sinh tố chủ trung tâm tin học sàm sỡ: “Dê xồm” nói gì?

“Em đăng ký học lớp hỗ trợ kỹ năng tin học tại Trung tâm tin học trên, mỗi nhóm 4 người nhưng có một mình nên đã nhờ anh T. ghép thêm 3 bạn nữa với học phí 590.000/6 buổi. Buổi học đầu tiên đủ cả 4 người còn các buổi sau anh ta tách em ra khỏi nhóm và học 1 mình. Các buổi trước đều có vợ anh T. ngồi cạnh, chỉ đến buổi cuối cùng vào ngày 23/9, vợ không ở đó thì anh ta đã có hành động sờ đùi, thơm má. Thậm chí đặt tay lên vai… Em cảm thấy sợ hãi liền tắt máy tính đi về luôn và không nói gì”, T nhớ lại.

Theo lời kể của T., sau khi cô trở về nhà thì nhận được nhiều tin nhắn xin lỗi của chủ trung tâm tin học: "Lần đầu tiên anh mất kiểm soát vật", "Anh đang rất giận bản thân mình".

Mới đầu cô không muốn làm to chuyện mà chỉ muốn viết lên trang confession cảnh báo các bạn nữ trong trường khi có ý định học ở trung tâm đó.

“Ngay hôm sau có bài viết anh T. nói bị hack nick facebook, bị người khác hãm hại. Hành động của anh ta không đúng nên em quyết định lên tiếng cũng như trình báo công an phường. Thực sự mấy hôm vừa qua em thấy rất sợ hãi.

Đáng nói, sau khi thấy hình ảnh em đăng tải anh T. đã nhắn tin và nói ‘tại sao em đã xin lỗi rồi mà em còn làm như vậy’. Thực ra sau khi xảy ra sự việc này 2 ngày, đến giờ em vẫn còn bối rối và sợ hãi khi nghĩ đến cảnh đó”, T. kể.

Nữ sinh T. kể lại việc mình bị chủ trung tâm tin học sàm sỡ.

Nữ sinh này còn cho biết, dù đang học năm cuối nhưng cô đã lập gia đình và có một con nhỏ. “Anh T. biết em có chồng rồi mà vẫn có hành vi không đúng như vậy. Em cũng đã kể hết với chồng và chồng em ủng hộ việc em lên tiếng. Nhiều bạn có nhắn với em là từng bị như vậy nhưng họ lại sợ không dám nói ra.

Giờ em mong muốn nhất đó là những bạn bị hại hoặc chứng kiến việc làm của anh ta lên công an phường tình báo công an, tố cáo anh ta để không còn những nạn nhân tương tự như em”, T. chia sẻ thêm.

Theo VnExpress, mấy tháng trước có cô gái tham gia nhóm học 5 buổi tại tiệm photocopy trên cùng các bạn và cũng bị "đụng chạm cơ thể". Sau hai buổi học, chị và các bạn đã bỏ khóa học này.

Chiều 25/9, trao đổi với Infonet chị M. - vợ của anh T. - chủ Trung tâm Tin học trên đường Nguyễn Phong Sắc, cho hay chị không quan tâm ai nói gì về gia đình chị, chồng chị là người hiền lành, chịu khó. Bên cạnh đó, chị M. nói thêm: “Tại sao khi đến học bị quấy rối tình dục nữ sinh đó không phản ứng ngay tại thời điểm đó, thậm chí tát cho vài cái và hô hoán lên mà lại đăng lên mạng xã hội kiểu này?”. Chồng tôi dạy các học viên tại cửa hàng này và tôi lúc nào cũng có mặt ở đây. Sau sự việc này chồng tôi nói không muốn lên tiếng giải thích điều gì. Tôi cũng không quan tâm đến việc ai nói gì về gia đình tôi. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó”. Những dòng tin nhắn được cho là của ông T. sau khi sàm sỡ nữ sinh. Khi PV hỏi về nội dung tin nhắn mà nữ sinh này cung cấp là anh T. nhắn tin xin lỗi nữ học viên sau khi xảy ra sự việc thì chị M. nói: “Facebook mà nữ sinh này cung cấp có thể ai đó đã cố tình chơi xấu chúng tôi nên giả mạo. Vì tài khoản facebook đó tôi, chồng tôi và em tôi cũng có mật khẩu”. Đáng chú ý, khi PV mong muốn chị M. mở facebook này xem tin nhắn chồng chị M. xin lỗi sinh viên có hay không thì chị này từ chối mở facebook này và nói “chúng tôi đã chặn liên quan đến sự việc này".

Ở một diễn biến khác, trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đơn đã tiếp nhận phản ánh của nữ sinh tố cáo ông T. có hành vi sàm sỡ. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ. Theo vị lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng, nếu ai là nạn nhân trong vụ việc có thể đến cơ quan công an phường trình báo. Từ đó mới có cơ sở để xử lý hay không xử lý người bị tố cáo.