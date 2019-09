Một phần mạng xã hội đang tiếp tay cho các thảm án gia đình

Liên tiếp các vụ thảm án trong gia đình xảy ra trong thời gian vừa qua khiến dư luận bàng hoàng bởi sự xuống tay máu lạnh của hung thủ với nhiều nạn nhân đều là anh em, ruột thịt trong gia đình.

Vụ thảm án gần đây nhất là vụ anh trai truy sát cả nhà em gái tại phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên vào tối ngày 14/9. Hung thủ là Bùi Xuân Hồng (SN 1958), trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hậu quả khiến bà H (SN 1960) tử vong tại chỗ, ông Th (chồng bà H) tử vong tại bệnh viện và con rể là anh V bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trang Bản tin Thái Nguyên có đăng tút thông tin và hình ảnh hung thủ Hồng trong vụ thảm sát cả nhà em gái có tới 5K lượt bình luận và 7.8K lượt chia sẻ. Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Bùi Xuân Hồng để điều tra về hành vi giết người tại phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên xảy ra án mạng khiến 3 người thương vong.



Nguyên nhân được xác định là Bùi Xuân Hồng cho cháu gái và cháu rể nợ 3 tỷ đồng nhưng chưa trả dù ông Hồng có nhiều lần đòi. Mang tức tối trong lòng, ông Hồng đã cầm dao, súng và một can xăng sang nhà em gái để giải quyết mâu thuẫn.

Nguyên nhân của vụ thảm án đã được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ và nhận được hàng chục nghìn lượt bình luận của các tài khoản facebook cá nhân, trong đó có rất nhiều bình luận tỏ ý tiếc, thương xót cho hung thủ. Thậm chí, có những tài khoản facebook còn bình luận bằng những lời lẽ hết sức kích động.

Bình luận đăng trên trang Bản tin Thái Nguyên. Cụ thể, trên trang Bản tin Thái Nguyên có đăng tút thông tin và hình ảnh hung thủ Hồng trong vụ thảm sát cả nhà em gái có tới 5K lượt bình luận và 7.8K lượt chia sẻ, tài khoản N.T bình luận: Chết là đúng, ăn không muốn trả anh trai cũng phải mồ hôi xương máu lo làm ăn tiết kiệm mới có thì nó chẳng uất quá nó chẳng giết. Tài khoản T.H cũng cho rằng: Có vay có trả. Người ta giúp mình lúc khó khăn thì khi người ta đòi thì phải trả chứ. Nhũng người muốn quỵt nợ chết cũng đúng thôi. Tài khoản T.N: Nợ nần phải trả, những người vay song rồi cứ định ăn không của người ta chết cũng đáng ,vụ này để cho những người nào có ý định muốn ăn không thì mở mắt ra. Không chỉ có những bình luận kích động cho rằng "chết là đáng" thì có nhiều bình luận chia sẻ, thông cảm với hung thủ. Tài khoản D.G.H.A cho rằng: Dồn người ta tới đường cùng rồi lại trách người ta vô tình.. Khổ thân chú. Một người tốt nhung mang trong mình nỗi uất hận mà không thể làm gì cho vơi đi dẫn đến những cái kết đau lòng.



Tài khoản H.T viết: Đáng thương hơn đáng ghét, vay của người ta rồi muốn cướp luôn, nên cũng chả oan ức gì, kinh mong co quan các lãnh đạo xem xét tình tiết, để a được sự khoan nhượng, mọi người đọc kỹ và ủng hộ anh nhé, đáng thương cho anh.



Không ít tài khoản còn cho rằng hung thủ vừa tước đoạt 3 mạng người là người tốt (!) Tài khoản L.V.H viết: Chính chú mới là người tốt giết cái bọn xấu nhưng không đúng pháp luật thôi.

Cũng giống như trang Bản tin Thái Nguyên, rất nhiều những bình luận ở đây cổ vũ chuyện giết người của hung thủ là đúng. Tài khoản Đ.T.V viết: Bác làm vậy là đúng, kẻ ăn ngon mặc đẹp trên môi nước mắt của người khác xử hết cho tiệt đường ăn quỵt. Tiền vay không muốn trả phải xử như vậy. Tài khoản H. Đ cũng cho rằng Giết chết là xứng đáng. Mong chú được khoan hồng của nhà nước.

Và cũng nhiều tài khoản tỏ ý đồng cảm, thương xót cho hung thủ.

Tài khoản N.Q viết: Đọc mà thấy thương cho chú quá. Chỉ muốn băm cho đứa cháu hàng nghìn mảnh. Lòng tốt của chú đã bị biến vào vòng lao lý. Khổ thân chú quá nhìn rõ hiền lành. Có tiền mà ốm không có để dưỡng bệnh tuổi già. Bình luận này có 14 người like. Tài khoản T.B cũng viết: Chỉ thương bác vì quá tốt quá tin người bao nhiêu công sức giờ lại đổ sông đổ biển còn vướng vào tù tội mong rằng bác sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Bình luận này nhận được 35 like.

Tài khoản C.T.M viết: Thương ông hồng quá. Mong ông được hưởng khoản hồng của pháp luật. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ ăn mồ hôi nước mắt của người khác mà không chút lương tâm. Nên diệt bớt những bọn vay mượn rồi không trả làm khổ gia đình người khác để xã hội được an toàn, an ninh hơn. Tài khoản Đ.M.N viết: Từ khi biết vụ án này chỉ thấy thương chú thôi. Tiền mồ hôi công sức ki cóp cả đời cuối cùng lại bị cháu nó lừa như vậy, con đĩ cháu kia tự cắn lưỡi mà chết cụ mày đi. Bình luận này nhận được 23 người like

Có rất hiếm hoi những bình luận về mặt trái chiều của mạng xã hội như bình luận của tài khoản V.H.Y bình luận trên trang Bản tin Thái Nguyên: Càng đăng các vụ lên thì càng ám ảnh vào tâm trí của người dân rồi bất chợt một lúc nào đó họ không thể kiềm chế những cơn bực tức, tự khắc họ gây ra những vụ án mạng như những vụ bị ám ảnh sâu vào tâm trí của họ. haizz loạn .loạn mất rồi.

Bình luận phản đối tài khoản V.H.Y khi tài khoản này bình luận về mặt trái chiều của mạng xã hội. Ngay lập tức, có nhiều tài khoản facebook khác nhảy vào bình luận bên dưới bình luận của tài khoản Y. Ngoài một số bình luận đồng tình thì cũng có tài khoản vào chửi V.H.Y: "Nó không đăng sao chúng mày biết Tin tức mà hóng cũng xàm…"



"Ngu như ... mấy nhau, cũng bàn phím. Dẹp mạng xã hội chúng mày cầm gì trên tay. Chúng mày phải nói Công an làm thế nào triệt bằng được bọn máu lạnh. Tao vào nhóm này nhìn comment của chúng mày thấy chúng mày ngu…"

"Mấy con ngu kia biết… gì đâu mà gõ bàn phím như đúng rồi. Lại còn hô to dẹp mạng xã hội, bố khỉ. Không có mạng xã nhiều Con như mấy con ngu đấy cũng bốc c… mà ăn".

Trung tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm học (Bộ Công an) cho rằng nguyên nhân của các vụ thảm án một phần liên quan tới trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc không kịp thời ngăn chặn những mâu thuẫn nảy sinh trong vụ án thảm sát cả nhà em gái ở thái Nguyên cũng như vụ thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng (Hà Nội).

Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng đồng tình với vấn đề trách nhiệm của chính quyền địa phương đã quá chậm trễ trong việc giải quyết mâu thuẫn khi còn nhỏ dẫn đến những thảm án đau lòng. Đồng thời, những bình luận chia sẻ, kích động của nhiều tài khoản facebook trên mạng xã hội trong những vụ huynh đệ tương tàn cũng có những tác động tiêu cực, ảnh hưởng tới tâm lý của tội phạm.