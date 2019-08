Nhóm khách hỗn chiến ở sân bay Tân Sơn Nhất nghi dương tính với ma tuý

Sự việc xảy ra tại ga đến quốc nội, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất hôm nay 10/8. Hai nhóm khách sau khi đáp chuyến bay VN7832 từ Phú Quốc về TP. HCM đã lao vào đánh nhau ngay tại khu bay khiến lực lượng an ninh phải can thiệp gấp.

Ảnh minh họa.

Được biết, hai nhóm khách đánh nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn từ trên máy bay. Ngay khi vừa xuống xe buýt để vào nhà ga, hai nhóm khách này liền lao vào "thanh toán" nhau. An ninh sân bay lập tức có mặt để can thiệp, giải quyết vấn đề và đảm bảo trật tự ở khu bay, không làm ảnh hưởng đến những hành khách, người có mặt ở sân bay.

Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phải lập biên bản và giao cho đồn công an cảng hàng không để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, sau khi được bàn giao cho công an, chỉ một trong hai nhóm khách đánh nhau ở sân bay được thả ra về. Nhóm còn lại (gồm 4 người) tiếp tục được bàn giao cho Công an quận Tân Bình xử lý theo thẩm quyền do bị phát hiện dương tính với ma túy.

Theo nghị định của Chính phủ, người có hành vi gây rối, kích động, lôi kéo người khác gây rối làm mất an ninh, trật tự trong khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang thiết bị hàng không dân dụng bị phạt 3-5 triệu đồng.