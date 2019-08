Người dân xúm đông theo dõi lấy lời khai 2 đối tượng xâm hại hai chị em ruột

Theo đó, vụ việc xảy ra trên địa bàn khu Đồi Giếng (xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Phát hiện thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường trong quá trình sinh hoạt, ông P.V.Đ. (SN 1972, trú tại cùng địa chỉ) đã gặng hỏi và được 2 người con gái là em P.T.N.Q. (SN 2003) và em P.T.T. (SN 2005) cho biết cả 2 em bị 2 người đàn ông hàng xóm xâm hại tình dục trong nhiều năm. Danh tính 2 người hàng xóm có hành vi xâm hại 2 chị em ruột được cho biết là ông Đào Văn S. (SN 1962) và ông Đào Văn C. (SN 1966) cùng trú tại địa chỉ trên. Đặc biệt, hành vi xâm hại của 2 người hàng xóm khiến em P.T.N.Q. mang bầu tháng thứ 5. Ngày 7/8, gia đình ông Đ. đã làm đơn trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc, tạm giữ Đào Văn S. và ông Đào Văn C. để điều tra làm rõ hành vi như cáo buộc. Ghi nhận của PV báo Kiến Thức, sáng ngày 8/10, người dân địa phương vẫn đang xôn xao bàn tán về vụ việc trên. Theo những người dân cho biết, họ rất bức xúc trước hành động đồi bại của 2 người đàn ông đã lên chức ông. “Chúng tôi không hiểu sao 2 người đã có gia đình đàng hoàng và đã lên chức ông rồi nhưng vẫn có hành vi đồi bại như vậy. Chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm các đối tượng trên”, một người dân cho biết. Ghi nhận của PV trưa ngày 8/10, khi biết tin Đào Văn S. và ông Đào Văn C. bị đưa đến UBND xã Sơn Đông để lấy lời khai, nhiều người dân địa phương đã tụ tập tại đây để theo dõi diễn biến vụ việc. Đến quá trưa cùng ngày, lượng người theo dõi diễn biến vụ việc tại UBND xã Sơn Đông vẫn rất đông. Hầu hết người dân đều tỏ ra xót xa, ái ngại cho hoàn cảnh của 2 cháu bé bị xâm hại. Trong khi đó, người dân cho biết cần có biện pháp xử lý nghiêm minh với các đối tượng gây nên vụ việc. Lãnh đạo công an xã Sơn Đông cho biết thêm, ở địa phương thì ông S. và ông C. có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án, tiền sự. >>>Xem thêm video: Một bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục.



