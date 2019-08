Khởi tố vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng khiến 8 người thương vong

(Kiến Thức) - Vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng, cơ quan điều tra – Công an huyện An Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Bắc Sơn khiến 8 người thương vong.

Tối ngày 9/8, lãnh đạo Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm 1 người chết, 7 người bị thương. Thời điểm này, cơ quan điều tra chưa khởi tố bị can do còn phải tiếp tục điều tra xác minh. Hiện Cơ quan công an cũng tiếp tục điều tra, làm rõ các vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.



Liên quan đến vụ sập giàn giáo cây xăng ở Hải Phòng, trước đó, vào 18h30 tối ngày 8/08/2019, tại công trường xây dựng cửa hàng xăng dầu của Công ty cổ phần thương mại Minh Tân ở thôn 1 (xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng), nhóm công nhân gồm 18 người do bà Mai Thị Hà (SN 1973, có hộ khẩu thường trú tại thôn 5, xã Bắc Sơn) làm trưởng nhóm đang thi công đổ mái bê tông tầng 1 cây xăng thì giàn giáo xây dựng bị sập làm 7 công nhân bị thương phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp và 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Ngay sau khi vụ sập giàn giáo xảy ra, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an huyện An Dương triển khai lực lượng cùng các cơ quan chức năng của huyện An Dương tìm kiếm các nạn nhân, đưa người bị thương đi cấp cứu và tiến hành điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, Công trình xây dựng cây xăng này do Công ty CP thương mại Minh Tân đầu tư đã vi phạm nhiều lỗi, chưa có giấy phép xây dựng. Chính quyền xã, huyện, thành phố nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp này dừng thi công khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, công ty cố tình vẫn lén lút thi công công trình. Sở Xây dựng Hải Phòng dự kiến kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng của Công ty Minh Tân vào ngày 9/8. Tuy nhiên, khoảng 18h ngày 8/8, công ty cố tình thi công và đã xảy ra sự cố sập giàn giáo .

* PV Kiển Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên...