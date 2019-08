Mưa lớn ở Tây Nguyên, Nam Bộ: Nhấn chìm 3.700 nhà, 10 người chết

(Kiến Thức) - Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, đã có 10 người chết, hơn 3.700 ngôi nhà bị ngập nước do ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ.

10 người chết do lũ tại miền Nam



Báo cáo của các BCH PCTT &TKCN các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kom Tum, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận về thiệt hại do mưa, lũ cho thấy, đã có 10 người chết (Gia Lai: 1 người; Đắk Lăk: 1 người; Đắk Nông: 5 người; Kom Tum: 2 người; Lâm Đồng: 1 người) và 1 người mất tích tại Đồng Nai. Hiện có 4 người bị thương tại Lâm Đồng.

Báo cáo cũng cho thấy, có đến 3.717 nhà bị ngập nước (Đắk Lắk: 913 nhà; Đắk Nông: 60 nhà; Bình Phước: 4 nhà; Đồng Nai: 32 nhà; Bình Thuận: 252 nhà; Gia Lai: 26 nhà; Lâm Đồng: 2.430 nhà); 789 nhà phải di dời (Đồng Nai: 250 nhà; Lâm Đồng: 548 nhà).

Mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp khi có đến 18.382 ha lúa, hoa màu bị ngập; 703ha cây trồng lâu năm, 2.558ha cây trồng hàng năm, 1.083ha cây ăn quả bị thiệt hại; 299 con gia súc, 120.741 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. 125ha nuôi cá truyền thống, 4.300m3 lồng bè bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại 992,5 tỷ đồng.

Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.

Thiệt hại do mưa lớn tại Phú Quốc (Kiên Giang), hiện có 8.424 nhà bị ngập; 1.985 người phải sơ tán; 63km đường bị ngập. Ước tổng thiệt hại 107 tỷ.

Thiệt hại tại tỉnh Cà Mau, mưa lớn kèm theo dông, lốc và triều cường đã gây thiệt hại khiến 1 người chết (bà Đoàn Thị Thu Thảo, sinh năm 1965 tại ấp Dinh Cu, xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, do lốc xoáy làm sập nhà); 10 nhà và 1 trường học bị sập; 154 nhà và 2 trường học bị tốc mái; 320 nhà bị ngập do triều cường.

Tại tỉnh Lào Cai: Theo báo cáo nhanh số 229/BC-VPTT ngày 9/8/019 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai, mưa lớn ngày 9/8 tại huyện Văn Bàn, Bảo Yên đã gây thiệt hại như sau: gãy 10m kênh thủy lợi; sạt lở ta luy dương tại K145+530 gây ách tắc cục bộ. Ước thiệt hại khoảng 45 triệu.

Tại tỉnh Hà Giang: Theo Báo cao nhanh ngày 09/8/2019 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, chiều ngày 09/8/2018 trên địa bàn thôn Quán Xí, xã Lũng Pù, huyện Mèo vạc đã xảy ra mưa to cục bộ kèm sấm sét làm 1 người chết (Giàng Minh Và, sinh năm 2016) và 2 người bị thương.

Kiên Giang tập trung đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch

Để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đắk Nông đã cử đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Phước thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn cho công trình đập Đắk Kar và tài sản, tính mạng của nhân dân khu vực hạ du.

Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Bình Phước đã có công văn chỉ đạo di dời nhân dân ra khỏi vùng trũng những nơi nguy hiểm, hạ lưu thủy lợi Đắk Kar, tổ chức đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, lực lượng để triển khai ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Sáng 10/8/2019, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ngập.

Do diễn biến mưa lũ còn phức tạp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đặc biệt là tình hình xả lũ đảm bảo an toàn hạ du.

Tỉnh Đắk Nông khẩn trương phối hợp chặt chẽ Bộ Công Thương chỉ đạo chủ đập và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp công trình cần thiết để đảm bảo an toàn cho công trình và dân cư phía hạ du, trong mọi trường hợp không để xảy ra vỡ đập; báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương PCTT theo yêu cầu.

Tỉnh Kiên Giang tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch trên đảo, tổ chức lực lượng xung kích kiểm tra, canh gác, hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông qua các những nơi nguy hiểm, ngập sâu, chia cắt; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết để tổ chức cứu trợ tại những nơi bị ngập lụt, chia cắt, không để người dân bị đói rét, dịch bệnh.

Tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng chủ động tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn cho các hồ chứa thủy lợi đang bị sự cố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.