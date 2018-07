Nhận lệnh bạn gái, trai trẻ mang dao đi chém người

Công an huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) vừa phối hợp cùng Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) bắt giữ Nguyễn Trường Giang (tự Cóc, 19 tuổi, ngụ ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) theo quyết định truy nã của Công an huyện Phú Tân về tội “Cố ý gây thương tích” trong một vụ chém người kinh hoàng.

Giang bị bắt giữ.

Theo tài liệu, trước đó, bạn gái của Giang là Nguyễn Thị Dung (21 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Phú Tân) có mâu thuẫn với anh Phan Văn Tuấn (36 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Đến khoảng 20h ngày 26/10/2017, Dung nhìn thấy anh Tuấn ngồi uống cà phê ở quán gần nhà nên gọi điện “lệnh” cho Giang đến chém người.

Nhận “lệnh” bạn gái, Giang rủ Nguyễn Văn Lãm (22 tuổi, ngụ cùng địa phương), mang theo dao tự chế dài 60cm. Đến nơi, Giang liền cầm dao xông tới chém trúng tay và lưng của Tuấn khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 22/01/2018, Công an huyện Phú Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm Giang đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó Giang đã trốn khỏi địa phương nên bị truy nã.