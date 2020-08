Nhận dạng đặc điểm người phụ nữ nghi bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh

(Kiến Thức) - Công an TP Bắc Ninh công bố, người phụ nữ nghi có liên quan đến sự việc bé trai 2 tuổi mất tích khi đi chơi công viên khoảng 50 tuổi, mặc áo trắng, quần đen.

Chiều 22/8, Công an TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ phía gia đình cháu bé bị mất tích, đơn vị đã phát đi thông báo rộng rãi về đặc điểm nhận dạng của cháu bé cũng như đối tượng nghi vấn.



Theo Công an TP Bắc Ninh, sau khi rà soát lại các hệ thống camera khu vực, lực lượng chức năng nhận định ban đầu về đặc điểm nghi vấn có liên quan đến việc bé trai bị mất tích là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mặc áo trắng, quần đen.

Hình ảnh cắt từ clip khi đối tượng tiếp cận cháu bé

Về đặc điểm nhận dạng của bé trai, đại diện Công an TP Bắc Ninh cho biết, bé trai tên là Nguyễn Gia Bảo (tên ở nhà gọi là Cam), SN 2018, trú tại khu Phúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh. Bố bé trai là Nguyễn Văn Hưng (SN 1983) và mẹ là Cao Thị Ngọc Yến (SN 1985).

Hình ảnh cháu bé đi theo người phụ nữ ( Ảnh cắt từ Clip).

Nếu có thông tin về vụ việc trên, đề nghị người dân thông báo về Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo SĐT: 0988.644.666 (Đ/c Thượng tá Trịnh Đăng Cảnh - Phó trưởng Công an thành phố) hoặc SĐT: 0939.519.888 (Đ/c Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố).

Người phụ nữ đi xe máy màu trắng và nghi đứa trẻ ngồi đằng trước

Ngoài ra, hiện nay rất nhiều người dân đã cung cấp các thông tin như hình ảnh, clip trích xuất camera liên quan hỗ trợ gia đình và lực lượng chức năng để truy tìm tung tích bé trai 2,5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh .

Người phụ nữ di chuyển cùng đứa bé ngồi đằng trước xe máy.