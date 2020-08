Tin nóng ngày 22/8: Giở trò đồi bại khi xin bé gái ngủ nhờ

1. Giở trò đồi bại khi xin bé gái ngủ nhờ: Thấy vợ chồng anh C không ở nhà, Hồ Đăng Hảo (SN 1983, Chư Prông, Gia Lai, thuê nhà ở cùng vợ, con tại xã Long Đức, huyện Long) đã gõ cửa xin cháu bé 9 tuổi ngủ nhờ. Hảo nằm giữa bé T.K.O với em ruột đang chơi game và dùng tay luồn vào áo, tụt quần bé K.O, sờ nắn những bộ phận nhạy cảm trên người nạn nhân. Sau khi dâm ô bé gái, Hảo nói nạn nhân không được nói lại chuyện này cho bố mẹ rồi đi về. 2. Ăn cắp xe ô tô trong tình trạng ngáo đá: Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng lấy trôm xe ô tô Madza CX5 màu trắng biển số 60A-565.29. Khi chạy trốn, đối tượng bị 2 xe mô tô của cảnh sát chặn ngang đường và đã tông vào 2 xe môtô này. Khi chặn bắt, cơ quan chức năng phát hiện người lái đang trong tình trạng “ngáo đá”. 3. Nam thanh niên dùng gậy đánh tới tấp vào mặt phụ nữ: Chị A. (SN 1987, trú TP Hà Nội) tan học tại trung tâm ngõ 106 Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội), thấy một người đàn ông to tiếng với bạn nên yêu cầu chủ trung tâm xuống giải quyết. Ngay sau đó chị bị người này dùng gậy sắt vụt vào mặt liên tiếp dẫn đến thương tích. 4. Ngáo đá đưa con sơ sinh đi vứt: Tối 21/8, gia đình chị H tại tổ 4, khu Hai Giếng, (Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả) nhặt được bé gái chừng 4 - 5 ngày tuổi trước cổng nhà. Đến 22/8, một người phụ nữ 22 tuổi trú tại phường Cẩm Thạch đến nhận là mẹ của cháu. Theo người phụ nữ này, bé gái mới sinh vào ngày 19/8, trong lúc chị đang tắm thì do chồng bị "ngáo đá" nên đã bế đứa con đi mất. 5. Bắt cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai nhận hối lộ: Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bắt tạm giam Nguyễn Văn Út (37 tuổi) về hành vi "nhận hối lộ". Ông Út là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Vĩnh Châu. Năm 2019, ông Út đã phù phép, nhận hối lộ của nhiều người để biến 7,4ha đất của hợp tác xã thành đất của 3 hộ dân. 6. 3 bệnh viện mắt bị buộc tạm dừng khám chữa bệnh: Sở Y tế Hà Nội yêu cầu tạm dừng khám chữa bệnh với Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Hà Nội, Mắt Việt Nhật, Mắt Hitec do không đảm bảo an toàn về phân luồng, tiếp nhận bệnh nhân. Đây là 3 bệnh viện không đảm bảo an toàn trong sàng lọc, phân luồng, cách ly khi có người bệnh nghi ngờ sau khi Sở Y tế Hà Nội kiểm tra tất cả các bệnh viện trên thành phố. 7. Đánh chết người tạo hiện trường giả: Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ Nguyễn Đức Thủy (36 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi giết người. Rạng sáng 21/8, người dân phát hiện anh Võ Hiếu Hà (36 tuổi) tử vong ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa trong tình trạng bị xe máy đè lên. Tuy nhiên công an nghi ngờ nên điều tra, bắt được Thủy. Thủy khai, do mâu thuẫn cá nhân nên dùng xẻng đánh chết anh Hà, sau đó tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông. 8. Bắt băng xã hội đen trấn lột cả người mua phế liệu: Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng, truy nã 2 đối tượng thuộc nhóm xã hội đen bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi trên địa bàn. Trước đó, nhóm này đòi tiền bảo kê, đe dọa ép người mua phế liệu ở công trình xây dựng phải nộp 40 triệu đồng. Khi giao tiền thì bị bắt. >>> Mời bạn đọc xem thêm video: Camera ghi lại cảnh cháu bé bị mất tích

