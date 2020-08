CSCĐ vần mình với bùn đất giúp dân chống ngập lụt

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4 kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển mạnh, trong những ngày qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to. Hơn 550 ngôi nhà trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Trấn Yên đã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ước tính thiệt hại tại địa phương này lên đến 12 tỷ đồng. Hiện, lực lượng công an đang khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lớn đã gây ngập úng làm ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm nhà dân trên địa thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện Trấn Yên; hơn 50 nhà bị sạt lở ta luy. Diện tích nông, lâm nghiệp bị thiệt hại gần 1000ha, thiệt hại hơn 700 con gia cầm và hơn 20ha diện tích nuôi trồng thủy sản. Tổng thiệt hại ước tính 12 tỷ đồng. Các tuyến đường tỉnh 163,166,169, 172 bị ngập sâu do nước sông dâng cao, gây tắc đường, chia cắt nhiều xã trên địa bàn huyện Văn Yên, nhiều tuyến giao thông trên thành phố Yên Bái bị ngập, gây đảo lộn cuộc sống của người dân. Để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, trong suốt những ngày qua, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa CBCS Công an các huyện, thành phố; lực lượng CSGT đường bộ, đường thủy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC cùng nhiều ca nô, xuồng máy và các phương tiện, thiết bị, vật tư xuống các địa bàn bị ngập lụt... ... chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở triển khai các phương án đảm bảo ANTT; tham gia hỗ trợ dân sơ tán, di rời tài sản đến nơi an toàn, phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với đó, Công an các địa phương đã bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại những khu vực bị sạt lở, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu để đảm bảo cho người dân đi lại tuyệt đối an toàn; không để người dân đi vớt củi, đánh bắt cá trên sông khi đang có lũ, bất cẩn để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cảnh sát cơ động, CSGT được huy động ra quân khắc phục hậu quả do mưa lũ Các chiến sĩ cùng người dân dọn dẹp, thông cống, dọn đường do bị ngập úng kéo dài nhiều ngày. Nhiều tuyến đường nước đã rút nhưng để lại nhiều bùn đất gây ảnh hưởng đến việc đi lại của phương tiện giao thông cũng như người dân. Quân với dân cùng chung sức khắc phục hậu quả do mưa lũ để lại Quân đội, Công an cùng chung tay khắc phục hậu quả của thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái Nhiều điểm vẫn còn ngập úng nặng Quân dân chung sức... Đoàn Thanh niên ra quân Theo dự báo, những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa, mực nước trên sông Hồng còn dâng cao, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24 để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và kịp thời xử lý khi có tình huống đột xuất xảy ra. Video: Mưa lớn gây thiệt hại 1,6 tỷ đồng tại Yên Bái (nguồn THND)

