Nguyễn Thanh Tuyền bị bắt, Công ty TBYT Phương Đông lộ loạt gói thầu COVID-19 ở các tỉnh

Mới đây, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông được dư luận quan tâm đặc biệt do có nhân viên của công ty là Nguyễn Thanh Tuyền đã bị khởi tố, bắt giam do đã cấu kết với lãnh đạo CDC Hà Nội cùng các bị can để gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm Hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.



Đáng chú ý, từ vụ việc trên, dư luận vô cùng ngạc nhiên khi Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông dù không phải là tên tuổi lớn trong lĩnh vực thiết bị y tế nhưng đã trúng rất nhiều gói thầu tại nhiều địa phương trên cả nước trong suốt thời gian qua, đặc biệt là các gói thầu mua sắm thiết bị vật tư y tế phòng dịch tại nhiều địa phương.

Nguyễn Thanh Tuyền, nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông bị khởi tố, bắt giam trong vụ CDC Hà Nội .

Tìm hiểu của PV Kiến Thức, tại Hải Phòng, từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng thông qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đều trúng các gói thầu với giá trúng bằng giá gói thầu.

Cụ thể, Công ty Phương Đông đã trúng gói thầu số 3 “Mua sắm máy chụp X-quang di động kỹ thuật số” thuộc dự án “Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phòng hộ cá nhân, phương tiện vận chuyển, vật tư tiêu hao, hóa chất diệt khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hải Phòng (đợt 2)” của Sở Y tế Hải Phòng với giá trúng bằng giá gói thầu là 14 tỷ đồng. Gói thầu trên gồm gồm 5 máy chụp X-quang di động kỹ thuật số DRX - Nano Revolution của hãng Carestream/Mỹ có xuất xứ từ Úc.

Công ty Phương Đông cũng là đơn vị được chỉ định thầu gói mua sắm hệ thống ECMO và máy tạo nhịp ngoài phòng chống dịch COVID-19 có giá 15,7 tỷ đồng gồm 9 máy tạo nhịp tim ngoài tạm thời hai buồng, 4 hệ thống trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO) kèm máy trao đổi nhiệt.

Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp được chỉ định gói thầu mua sắm máy đo khí máu, máy lọc máu liên tục và máy tạo ô xy phòng chống dịch COVID-19 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Liên danh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Vũ – Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông đã trúng thầu gói Cung ứng trang thiết bị y tế cơ bản cho các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế Hải Dương năm 2019 có giá gần 118 tỷ đồng.

Đặc biệt, Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông cũng là doanh nghiệp được Sở Y tế Hải Phòng đề nghị hỗ trợ cho mượn 1 hệ thống thiết bị xét nghiệm Realtime PCR tự động trong thời gian chưa hoàn tất thủ tục mua sắm thiết bị khiến dư luận có nhiều hoài nghi.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, Công ty Phương Đông trúng nhiều gói thầu thông qua hình thức mua sắm trực tiếp trong nước, với giá trúng bằng giá gói thầu, như: “Cung ứng lô vật tư thận nhân tạo phục vụ công tác chuyên môn” (giá gói thầu là 997,9 triệu đồng); “Mua lô vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn” (giá gói thầu là 606,6 triệu đồng).

Ngoài ra, Công ty Phương Đông còn trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện khác như: “Gói 6 Cung cấp máy lọc máu liên tục” của Bệnh viện E với giá trúng thầu 3,2 tỷ đồng; “Gói thầu số 03” của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc với giá trúng thầu 3,39 tỷ đồng; “Mua sắm 01 máy lọc máu liên tục” của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quản Trị với giá trúng thầu 1,298 tỷ đồng; “Gói thầu số 5: Máy lọc máu liên tục” của Bệnh viện Thanh Nhàn với giá trúng thầu 2,79 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng là đơn vị trúng hàng loạt gói thầu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long như gói mua sắm Vật tư tiêu hao phục vụ lọc máu” giá trúng bằng giá gói thầu là 396,75 triệu đồng; “Gói mua sắm Máy đo khí máu đo được điện giải đồ, lactat, hematocrite)” giá trúng bằng giá gói thầu là 2,5 tỷ đồng; “mua sắm Máy lọc máu liên tục” giá trúng thầu 1,395 tỷ đồng).

Công ty Phương Đông cũng liên danh với nhiều nhà thầu khác tham gia các gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng đến hàng trăm tỷ đồng tại nhiều địa phương.

Cụ thể, Tại tỉnh Hải Dương, cuối năm 2019, liên danh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Vũ – Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông đã trúng thầu gói Cung ứng trang thiết bị y tế cơ bản cho các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế Hải Dương năm 2019 có giá gần 118 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 7/12/2019, Giám đốc Sở y tế tỉnh Hải Dương Phạm Mạnh Cường ký quyết định 870 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung ứng trang thiết bị y tế cơ bản cho các cơ sở y tế công lập thuộc Sở Y tế Hải Dương năm 2019.

Theo đó, liên danh Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Vũ – Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông là đơn vị trúng thầu gói thầu trên với giá 117, 963 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và phần kinh phí sự nghiệp y tế năm 2019.

Mức giá trên trọn gói cho lô 18 danh mục thiết bị y tế cơ bản mới 100% đã bao gồm các chi phí bảo hành, bảo trì, giao hàng lắp đặt tại các cơ sở y tế công lập theo yêu cầu của chủ đầu tư và thuế GTGT theo quy định.

Mới đây, liên danh CTCP XNK Thương mại Việt Tuấn - CTCP Thiết bị Y tế Xanh – Công ty Phương Đông đã trúng “Gói thầu số 10 Mua sắm trang thiết bị y tế” với giá 43,2 tỷ đồng (giá gói thầu là 43,475 tỷ đồng) thuộc dự án Nâng cấp cơ sở vật chất ngành Y tế tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA của Chính phủ Italia.

Liên danh Công ty TNHH Thiết bị công nghệ HBI - Công ty TNHH Vạn Niên - Công ty TNHH Biolabs Việt Nam – Công ty Phương Đông trúng gói thầu “Gói số 05 - Mua hóa chất xét nghiệm sinh hóa” trị giá 62,91 tỷ đồng của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình. Cùng với đó, Liên danh Công ty TNHH Thiết bị công nghệ HBI - Công ty TNHH Thiết bị y tế Hamemy - Công ty TNHH Vạn Niên - Cty Phương Đông trúng “Gói số 04 - Mua hóa chất xét nghiệm huyết học, đông máu, điện giải” giá trị 64,72 tỷ đồng của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Bác sĩ - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông. Ảnh: Website Công ty Phương Đông.

Theo chính website của công ty này cũng từng giới thiệu, từ tháng 1/2020 đã lắp đặt và triển khai hệ thống xét nghiệm COVID-19 cho nhiều bệnh viện lớn trên cả nước như Vinmec, Bệnh viên Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Trung tâm CDC Quảng Ninh, CDC Hà Nội, Bắc Giang... Công ty Phương Đông đang cung cấp các thiết bị y tế, vật tư tiêu hao cho hơn 2.000 bệnh viện, phòng khám trên địa bàn cả nước.

Việc Công ty Phương Đông liên tiếp được chỉ định thầu, cung cấp máy xét nghiệm Realtime PCR, các thiết bị khác tại nhiều tỉnh, thành cũng như việc tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều gói thầu tại nhiều địa phương trên cả nước cũng khiến dư luận tỏ ra nghi vấn.

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông (Phương Đông) được thành lập vào ngày 27/11/2000, đăng ký địa chỉ trụ sở tại ngõ 7, phố Thái Hà (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Xuân Thành. Trong đó, ông Thành hiện là cổ đông góp 18,4 tỷ đồng, chiếm 92% vốn điều lệ của Phương Đông. Số cổ phần còn lại, tương đương 8% vốn điều lệ của Phương Đông, do ông Nguyễn Quang Huy nắm giữ. Thời gian qua, Công ty Phương Đông luôn tự giới thiệu là đơn vị luôn dẫn đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp thiết bị y tế bệnh viện. Đáng chú ý, công ty cũng tiên phong cung cấp máy xét nghiệm Realtime PCR rút ngắn thời gian xét nghiệm SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống còn 4 giờ.