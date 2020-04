Vợ giang hồ Đường “Nhuệ” và những lần đại náo mạng xã hội

Mới đây, ban chỉ đạo 1593 thuộc tỉnh ủy Thái Bình có thông tin chính thức sơ bộ về lai lịch nhân thân của vợ chồng Đường "Nhuệ" và các dấu hiệu phạm tội của cặp vợ chồng này cùng đồng phạm mà cơ quan chức năng đang điều tra. Theo đó, Nguyễn Thị Dương kết hôn với Nguyễn Xuân Đường còn gọi là Đường "Nhuệ" vào năm 2008, sau khi cưới vợ chồng Dương "Đường" bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản. Qua rà soát từ năm 2010 đến nay lực lượng Công an đã xử lý 20 vụ 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường Dương. Cuối tháng 3 năm 2020, Nguyễn Thị Dương và chồng là Đường "Nhuệ" có liên quan tới vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại số nhà 366, đường Lê Qúy Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Nan nhân bị nhóm của Dương đánh là anh T.N.A, 24 tuổi nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, do mâu thuẫn trong việc chuyển phát hành chậm trễ. Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương và đàn em về tội cố ý gây thương tích. 3 ngày sau Đường "Nhuệ" bị bắt tại tỉnh Hà Nam. Nhắc đến Nguyễn Thị Dương phải kể đến những lần thách thức cũng như nhiều màn livestream đấu khẩu với cán bộ nhà nước lên mạng xã hội. Lên Hà Nội dằn mặt người bình luận trên Facebook, khoảng năm 2017, Nguyễn Thị Dương đã đi từ Thái Bình lên Hà Nội để xử 1 người phụ nữ về vấn đề thách thức Dương trên Facebook. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã được chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó chỉ là cách câu like sống ảo. Gây rối tại Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài, ngày 17/2/2017, Nguyễn Thị Dương có mặt tại Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài đã liên tục quay clip phát tán lên Facebook, Dương cho rằng, các cán bộ Hải quan Sân bay Nội Bài đã có hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền. Đồng thời Dương liên tục nhục mạ các cán bộ tại nơi đây. Theo nội dung mà đoạn băng ghi hình ghi lại, Dương nhận mình là doanh nhân thành đạt, có lòng hảo tâm, tận dụng việc sang Nhật Bản đã tham gia đấu giá để lấy đồ về làm từ thiện tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại có những lời lẽ tục tĩu, mắng chửi cán bộ hải quan, đồng thời tố cáo cán bộ hải quan "vòi tiền" mới cho thông quan hàng hóa khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai hàng hóa. Không những thế, Dương còn ngăn chặn nhiều người làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài thời điểm đó để so sánh "tại sao họ được đi mà tôi lại không". Trước hành động gây náo loạn, không chấp hành quy định của mẹ con bà Dương, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phải mời công an đến giải quyết. Gây rối tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình: Năm 2019, Nguyễn Thị Dương tiếp tục gây rối tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư, Dương đã quay và phát trực tiếp trên Facebook. Vụ việc này cũng được ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng cho biết, Dương khi đó cùng khoảng 7 người xăm trổ đi trên 2 ôtô về để đấu giá khiến người dân trông thấy e ngại bởi lực lượng công an bảo vệ chỉ có vài người. Trong đoạn clip Nguyễn Thị Dương liên tục có những lời lẽ công kích về phía cán bộ. Đoạn clip livestream này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội nhưng phần đông đều tỏ ra bức xúc trước lối hành xử của nữ doanh nhân. Xem thêm video: Vụ Đường Dương đánh người: Viện KSND tối cao vào cuộc. Nguồn: VTC 14.

Mới đây, ban chỉ đạo 1593 thuộc tỉnh ủy Thái Bình có thông tin chính thức sơ bộ về lai lịch nhân thân của vợ chồng Đường "Nhuệ" và các dấu hiệu phạm tội của cặp vợ chồng này cùng đồng phạm mà cơ quan chức năng đang điều tra. Theo đó, Nguyễn Thị Dương kết hôn với Nguyễn Xuân Đường còn gọi là Đường "Nhuệ" vào năm 2008, sau khi cưới vợ chồng Dương "Đường" bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản. Qua rà soát từ năm 2010 đến nay lực lượng Công an đã xử lý 20 vụ 12 đối tượng có mối quan hệ với Đường Dương. Cuối tháng 3 năm 2020, Nguyễn Thị Dương và chồng là Đường "Nhuệ" có liên quan tới vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại số nhà 366, đường Lê Qúy Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. Nan nhân bị nhóm của Dương đánh là anh T.N.A, 24 tuổi nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, do mâu thuẫn trong việc chuyển phát hành chậm trễ. Ngày 7/4, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương và đàn em về tội cố ý gây thương tích. 3 ngày sau Đường "Nhuệ" bị bắt tại tỉnh Hà Nam. Nhắc đến Nguyễn Thị Dương phải kể đến những lần thách thức cũng như nhiều màn livestream đấu khẩu với cán bộ nhà nước lên mạng xã hội. Lên Hà Nội dằn mặt người bình luận trên Facebook, khoảng năm 2017, Nguyễn Thị Dương đã đi từ Thái Bình lên Hà Nội để xử 1 người phụ nữ về vấn đề thách thức Dương trên Facebook. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã được chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó chỉ là cách câu like sống ảo. Gây rối tại Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài, ngày 17/2/2017, Nguyễn Thị Dương có mặt tại Chi cục Hải quan Sân bay Nội Bài đã liên tục quay clip phát tán lên Facebook, Dương cho rằng, các cán bộ Hải quan Sân bay Nội Bài đã có hành vi nhũng nhiễu, vòi tiền. Đồng thời Dương liên tục nhục mạ các cán bộ tại nơi đây. Theo nội dung mà đoạn băng ghi hình ghi lại, Dương nhận mình là doanh nhân thành đạt, có lòng hảo tâm, tận dụng việc sang Nhật Bản đã tham gia đấu giá để lấy đồ về làm từ thiện tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại có những lời lẽ tục tĩu, mắng chửi cán bộ hải quan, đồng thời tố cáo cán bộ hải quan "vòi tiền" mới cho thông quan hàng hóa khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai hàng hóa. Không những thế, Dương còn ngăn chặn nhiều người làm thủ tục thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài thời điểm đó để so sánh "tại sao họ được đi mà tôi lại không". Trước hành động gây náo loạn, không chấp hành quy định của mẹ con bà Dương, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phải mời công an đến giải quyết. Gây rối tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình: Năm 2019, Nguyễn Thị Dương tiếp tục gây rối tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư, Dương đã quay và phát trực tiếp trên Facebook. Vụ việc này cũng được ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng cho biết, Dương khi đó cùng khoảng 7 người xăm trổ đi trên 2 ôtô về để đấu giá khiến người dân trông thấy e ngại bởi lực lượng công an bảo vệ chỉ có vài người. Trong đoạn clip Nguyễn Thị Dương liên tục có những lời lẽ công kích về phía cán bộ. Đoạn clip livestream này được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội nhưng phần đông đều tỏ ra bức xúc trước lối hành xử của nữ doanh nhân. Xem thêm video: Vụ Đường Dương đánh người: Viện KSND tối cao vào cuộc. Nguồn: VTC 14.