Người Trung Quốc lừa bán đồ dỏm: Đủ chiêu “làm càn” ở Đà Nẵng

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng người Trung Quốc cùng phiên dịch do nhiều lừa bán thiết bị văn phòng kém chất lượng cho người dân ở Đà Nẵng.

Mới đây, trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tạm giữ Li Hai Wu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) và Lý Văn Giang (26 tuổi, quê Hà Giang, được thuê làm phiên dịch) để điều tra về hành vi l ừa bán thiết bị văn phòng kém chất lượng .

Công an kiểm tra hàng của Li Hai Wu. (Ảnh: Plo)

Cụ thể, ngày 6/12, Li Hai Wu cùng Giang đến mời chào thiết bị văn phòng phẩm với một phụ nữ chuyên kinh doanh trên đường Lê Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Thấy hàng rẻ, chủ cửa hàng đồng ý mua nhiều thiết bị với tổng số tiền là 38 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi người đàn ông Trung Quốc này đi khỏi, chủ cửa hàng này kiểm tra thì phát hiện hàng hóa không đúng với chất lượng vỏ hộp như giới thiệu và thiếu số lượng.

Đến ngày 8/12, cho rằng dễ lừa bán hàng , Li Hai Wu quay lại để tiếp tục bán hàng nên bị chủ cửa hàng giữ lại và báo công an. Tại cơ quan công an, Li Hai Wu khai những hàng hóa trên là do một người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc (không rõ lai lịch) giao cho đi bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 29/8, trên báo Dân Việt đưa tin, công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm 11 người Trung Quốc hoạt động lừa đảo qua mạng.

Cụ thể, tại thời điểm trên, cơ quan công an đã khám xét chỗ ở của 11 đối tượng trên đang tạm trú tại nhà máy giấy Lạng Sơn (thôn Đoỏng Pán, xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) thu giữ 18 máy tính xách tay, 77 điện thoại di động cùng nhiều loại thiết bị điện tử khác.

Qua điều tra, được biết, nhóm đối tượng trên được một số đối tượng Trung Quốc thuê sang Việt Nam sử dụng các thiết bị công nghệ cao để lừa đảo dưới hình thức rao bán hàng hóa giả qua mạng.

