6 Phó Giám đốc Công an các tỉnh vừa được bổ nhiệm là ai?

Ngày 26/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Phan Văn Triều - Trưởng Công an thành phố Tây Ninh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh. Chiều 23/6, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ thông báo và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và bổ hiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Điều động Đại tá Bùi Bé Năm - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Ông Lê Văn Nưng (giữa) - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy An Giang - tặng hoa chúc mừng Đại tá Bùi Bé Năm (bìa trái) và Đại tá Nguyễn Nhật Trường. Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trần Văn Cung - Phó Giám đốc Công an Kiên Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang kể từ ngày 1/7/2023. (Ảnh: Thiếu tướng Bùi Văn Quyền - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Trần Văn Cung) Ngày 16/6, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phùng Xuân Tiến - Trưởng phòng Phòng hướng dẫn cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngày 15/6, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Hồng Giang - Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn. (Ảnh Công an Bắc Kạn)

