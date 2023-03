Người đàn ông in ảnh nhạy cảm của bạn gái rồi rải ra đường

Ngày 13/3/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với La Văn Hương (SN 1974, trú tại thôn Sàng Bến, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn) về tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự. Đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Hương.

La Văn Hương tại cơ quan Công an.

Trước đó, Cơ quan điều tra tiếp nhận giải quyết đơn trình báo của chị D.T.B, sinh 1990 trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn về việc tại nơi ở của chị B xuất hiện nhiều tờ giấy A4 có in hình ảnh nhạy cảm của chị B.

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm hình sự, Lãnh đạo Công an huyện Lục Ngạn chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH phối hợp với Công an xã Tân Lập tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng Hương là người đã trực tiếp in các hình ảnh rải các tờ A4 có hình ảnh khỏa thân và nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị B. Tại Cơ quan Công an đối tượng Hương khai nhận bản thân mình và chị B có quan hệ tình cảm, nhưng do mâu thuẫn nên đã thực hiện hành vi nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo, mọi người nên tôn trọng hình ảnh, sự riêng tư của cá nhân, tổ chức. Không tự ý đăng tải những hình ảnh mang tính chất cá nhân và bí mật của người khác lên mạng xã hội hoặc in ấn các hình ảnh nhạy cảm gây ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự người khác. Người nào vi phạm, tùy tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.