Nghịch tử sát hại cha vì bị mắng chửi

Do thường xuyên uống rượu say xỉn, không chịu làm ăn nên sau một lần uống rượu say về, Đinh Văn Yết (30 tuổi, trú xã Sơn Long, H. Sơn Tây, Quảng Ngãi) bị cha là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi) la mắng.

Đối tượng Đinh Văn Yết.