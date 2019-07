Người phụ nữ tử vong với vết nhiều cắt trên cổ trong phòng trọ

Ngày 18/7, Công an TX.Thuận An đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ người phụ nữ tử vong với vết cắt ở cổ trong phòng trọ.

Nạn nhân là bà bà L.T.T. (53 tuổi), làm tạp vụ cho một công ty, ngụ tỉnh Bình Dương).

Theo đó, sáng cùng ngày, người thân của bà.T. tới phòng trọ của bà ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa. Tới nơi mọi người gọi cửa nhưng không nghe ai trả lời.

Nghi ngờ nên, mọi người vào phòng kiểm tra thì phát hiện bà T. nằm bất động và đã tử vong. Trên phần cổ nạn nhân có nhiều vết cắt.

Người dân hiếu kì theo dõi công an khám nghiệm hiện trường.

Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng.

Một số người gần nơi bà T. sinh sống cho hay, bà T. có quen biết với 1 người đàn ông, người này thường hay tới nhà.

Trước lúc xảy ra vụ án, người đàn ông có tới yêu cầu bà T. về sống chung với mình thì xảy ra cự cãi.