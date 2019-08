“Nghịch tử” châm lửa đốt mẹ ruột: Bản án cao nhất không nặng bằng án lương tâm

Thông tin liên quan vụ việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thiện Ân (27 tuổi, trú tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng trên là bà Nguyễn Thị G. (SN 1954) – mẹ đẻ của Ngô Thiện Ân.



Vào sáng ngày 11/8, người dân sinh sống xung quanh phát hiện nhà bà G có dấu hiệu bị cháy nên chạy sang xem. Tại đây, người dân phát hiện thi thể bà G. đã bị cháy thành tro, chỉ còn lại khúc xương chưa cháy hết bên cạnh nhiều đồ đạc trong nhà cũng bị cháy. Đáng chú ý, thời điểm đó, Ngô Thiện Ân – con trai bà G. có mặt tại nhà với biểu hiện “ngáo đá” và nghi đối tượng này đã gây lên vụ việc trên nên người dân đã báo cơ quan chức năng.

Lực lượng công an sau khi có mặt tại hiện trường đã bắt khẩn cấp Ngô Thiện Ân và xác định nghi phạm này bị “ngáo đá”, dương tính với ma túy. Bước đầu Ân khai nhận, thấy trong phòng mẹ toàn ma nên dùng gậy đánh mẹ ngất xỉu và nghiêng xe máy, đổ xăng ra để châm lửa. Sự việc xảy ra trong căn nhà chỉ có hai mẹ con Ân sinh sống tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Khi trao đổi với PV Kiến Thức về vụ việc trên, Luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác “ngáo đá” và thực hiện hành vi sát hại người thân diễn ra liên tục gây hoang mang, lo lắng trong dư luận. Đặc biệt là vụ việc đối tượng Ngô Thiện Ân châm lửa đốt mẹ đẻ. Bởi đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng và không có gì đau đớn hơn nữa.

“Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân, động cơ và hành vi của đối tượng. Việc nạn nhân bị cháy sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm các dấu vết, xác định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, với lời khai của đối được tượng, lời khai của những người làm chứng, các dấu vết để lại trên hiện trường và kết quả giám định pháp y thì vẫn có thể làm rõ được chân tướng sự việc”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, tại thời điểm đó, hiện trường chỉ có một mình đối tượng, lại dương tính với ma túy thì nghi ngờ đối tượng là hung thủ rất có cơ sở.

“Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối tượng này về tội giết người, hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 123 và Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra thu thập được đầy đủ các tài liệu, chứng cứ để chứng minh đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội thì với tội giết người, đối tượng này phải đối mặt với khung hình phạt từ 12 năm tù đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Còn đối với hành vi đốt nhà thì hành vi này sẽ bị xử lý về tội hủy hoại tài sản theo điều 178 Bộ luật hình sự và phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù”, Luật sư Cường cho biết.

Luật sư Cường cho rằng, việc đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trong tình trạng bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự do sử dụng trái phép chất ma túy thì không phải thuộc trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Theo quy định tại điều 13 bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, nếu cơ quan điều tra xác định đối tượng này dương tính với ma túy, việc thực hiện hành vi phạm tội trong quá trình đối tượng này không kiểm soát được hành vi thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hành vi của mình như một người bình thường. Tình trạng mất năng lực, hạn chế năng lực hành vi dân sự là do đối tượng tự mình thực hiện, không phải do bệnh tật hoặc do nguyên nhân khách quan khác. Cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào quốc các quy định tại điều 13, điều 123 và điều 178 bộ luật hình sự để xem xét trách nhiệm pháp lý của đối tượng này theo quy định pháp luật.

“Có lẽ sau khi tỉnh táo trở lại đối tượng này sẽ rất đau đớn, vật vã, ân hận vì hành vi tội lỗi của mình gây ra. Có thể đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất nhưng những hậu quả mà đối tượng này gây ra thì sẽ không bao giờ có thể khắc phục được.

Đau lòng hơn nữa là sự việc này diễn ra vào dịp rằm tháng 7, cận kề lễ Vu Lan khi mà người ta nghĩ đến chuyện tri ân, báo hiếu cha mẹ. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với các con nghiện, với những người thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy, hậu quả của việc sử dụng trái phép chất ma tuý là vô cùng nghiêm trọng, có thể xâm hại, gây tổn thương cho bất kỳ ai, dù người đó là người thân, ruột thịt của đối tượng nghiện ma tuý”, Luật sư Đặng Văn Cường cho biết.