Học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong: Chấm dứt hợp đồng với công ty vận tải

Ngày 12/8, sau sự việc học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong, trường này đã có thông báo mới nhất gửi tới toàn thể các phụ huynh có con em tham gia học tập tại trường. Đây là kết quả buổi làm việc giữa phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường trong ngày 10/8 vừa qua.

Một trong những vấn đề được đề cập trong thông báo của trường Gateway, là thay đổi hoàn toàn dịch vụ đưa đón học sinh bằng xe buýt, chấm dứt hợp đồng với hệ thống đưa đón học sinh của Công ty TNHH vận tải và du lịch Ngân Hà (địa chỉ tổ 28, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội) gồm 10 xe. Đơn vị mới được thay thế là Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Việt H3 sẽ tiếp nhận trước ngày 15/8 tới đây.

Ngoài ra, phụ huynh đón con tại trường Gateway sẽ bắt đầu đón từ 16h15 hàng ngày. Ban giám hiệu trường Gateway còn cam kết với phụ huynh sẽ nhanh chóng hoàn thiện, thay đổi những hạng mục khác như: Hoàn thiện hạng mục cáp an toàn cho cửa sổ lớp học nhà C và thư viện trước ngày 18/8/2019. Đã tiến hành lắp tăng cường hệ thống cửa tại các cầu thang bộ, lớp học cho tất cả các tòa nhà vào ngày 11/8/2019. Được biết nhà trường sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ vòng ngoài bắt đầu từ ngày 12/8/2019.

ột nhân viên của công ty Ngân Hà, giám đốc doanh nghiệp này là bà Vương Thị Hường cùng Phó Giám đốc đã bị công an triệu tập.

Trước đó, trong buổi họp phụ huynh diễn ra vào ngày 10/8, nhiều phụ huynh đã có những đóng góp tích cực đối với nhà trường, đặc biệt là về hệ thống quản lý học sinh còn lỏng lẻo, chưa chuyên nghiệp.

Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (SN: 1966. HKTT: Số 373 đường Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) là nhân viên lái xe hợp đồng với Công ty TNHH vận tải Ngân Hà đưa đón học sinh của Trường Tiểu học quốc tế Gateway điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit, BKS 29B- 069.56 từ bãi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thuộc phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội đến đón bà Nguyễn Bích Quy (SN 1964, HKTT: Tổ 31, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội là nhân viên đưa đón học sinh của trường Tiểu học quốc tế Gateway để đi đón các cháu học sinh đến trường học.

Xe ô tô do ông Phiến điều khiển đón tổng số 13 cháu học sinh, trong đó có đón cháu Lê Hoàng L. tại địa chỉ Tòa nhà Trung Yên Plaza, số 1 Trung Hòa, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đến khoảng 7h25 ông Phiến điều khiển xe ô tô chở các cháu đến cổng phụ của trường Gateway và dừng xe ô tô trước cổng phụ của trường. Sau đó, bà Quy có đưa các cháu học sinh xuống xe ô tô rồi đóng cửa xe lại. Sau khi bà Quy đóng cửa xe ô tô, ông Phiến điều khiển xe ô tô về bãi gửi xe của ký túc xá trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi xe ô tô tại đó.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đi đến bãi xe điều khiển xe ô tô đến cổng trường Tiểu học quốc tế Gateway để đón các cháu học sinh. Khi bà Quy đưa các cháu học sinh ra cổng để lên xe ô tô, lúc này bà Quy không thấy cháu L. nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu, còn bà Quy đưa 12 cháu lên xe ô tô. Khi bà Quy mở cửa xe ô tô thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa dưới sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu L. vào trong phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu L. vào Bệnh viện E để cấp cứu. Tuy nhiên, cháu L đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu Lê Hoàng L. học sinh bị bỏ quên trên xe trường Gateway tử vong . Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã bàn giao thi thể cháu L. cho gia đình đưa về quê tại Nga Sơn, Thanh Hóa để tổ chức mai táng.

