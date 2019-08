Bắt 3 đối tượng người nước ngoài nghi giết tài xế cướp taxi

(Kiến Thức) - Ngày 12/8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng người nước ngoài để điều tra vụ án mạng một lái xe taxi tỉnh Lạng Sơn được phát hiện chết trên địa bàn.

Hiện tại, Công an Lạng Sơn vẫn đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Sơn La để điều tra, làm rõ nghi án 3 người nước ngoài giết tài xế taxi cướp tài sản. Sáng 11/8, đại diện gia đình nạn nhân đã có mặt tại cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La để làm rõ một số nội dung liên quan.

Theo thông tin ban đầu vụ án mạng, đêm ngày 8/8, trong lúc dừng đỗ xe (taxi hãng K.L 788) tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), ông Nguyễn M. (53 tuổi, trú tại ngã 6, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) được ba đối tượng người Trung Quốc thuê chở về Hà Nội với giá 1,5 triệu đồng.

Hiện trường nơi phát hiện ra chiếc xe taxi. Thông qua một người phiên dịch địa phương, ông M. và khách thỏa thuận giá, phương thức thanh toán rồi lên đường. Khi đến địa phận tỉnh Bắc Giang, các đối tượng bất ngờ sát hại ông M. rồi lái xe hướng về phía Tây Bắc. Khi xe đến khu vực giáp gianh giữa tỉnh Hòa Bình và Sơn La thì bị hỏng, các đối tượng bỏ xe ở một khu vực đầm lầy rồi đi bộ dọc sông Đà. Chiều ngày 9/8, 3 nghi phạm bị công an tỉnh Sơn La bắt giữ. Khám nghiệm chiếc ô tô, lực lượng công an phát hiện trên xe có nhiều vết máu, kính xe bị hư hỏng. Thi thể ông M. sau đó được tìm thấy trên sông Đà thuộc khu vực tỉnh Hòa Bình. Lãnh đạo công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi ông M. mất tích, không liên lạc được, gia đình cũng đã trình báo cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chúc năng điều tra, làm rõ.