Nghi phạm thừa nhận hiếp dâm nữ du khách tại homestay ở Hà Giang

Ngày 22/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tà Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Lệnh bắt giữ Triệu Tà Mềnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hoàng Su Phì phê chuẩn.



Tại cơ quan công an, Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch .

Triệu Tạ Mềnh tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Ngọc L. (SN 1993, trú tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, là hướng dẫn viên du lịch) bị hiếp dâm tại khu nghỉ dưỡng Hoàng Su Phì Bungalow ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên.

Theo chị L trình báo, ngày 14/9, chị hướng dẫn đoàn khách đến nghỉ dưỡng tại Hoàng Su Phì Bungalow ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên. Rạng sáng 18/9, khi chị L. đang ngủ, Mềnh xông vào cưỡng hiếp.

Trao đổi với báo chí, chị L cho biết, tối 17/9, sau khi ăn cơm tối cùng đoàn du lịch, chị trở về phòng nghỉ vào lúc 10h30. Đêm hôm đó, khi đang ngủ say, chị L. bị một người đàn ông lẻn vào phòng, khống chế và cưỡng ép quan hệ tình dục. Sau khi xảy ra sự việc, bản thân chị rất phẫn nộ và muốn làm công khai mọi chuyện.

Tuy nhiên, khi những người quản lý khu du lịch ở đó biết, họ không hề xin lỗi, không đứng về phía người bị hại mà lại bày tỏ mong muốn được thỏa hiệp bằng cách bồi thường tiền với mục đích tránh làm ảnh hưởng đến khu du lịch.

Chị L khẳng định, bản thân nhất quyết không đồng ý thỏa hiệp. Sự việc đã xảy ra rồi và chị muốn đối tượng đã làm hại mình phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

“Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, đã 3 đêm tôi không ngủ được nên bị sút 3kg. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy ác mộng dù có cán bộ công an ở bên ngoài trông coi. Tôi muốn sự việc này nhanh chóng khép lại để trở lại cuộc sống bình thường. Ngoài ra, sự việc cũng là một bài học cho những người đang có những ý nghĩ xấu có thể dừng lại. Còn những ai từng là nạn nhân khi đi du lịch ở đây hãy mạnh dạn làm đơn tố giác, như vậy sẽ có một môi trường du lịch trong sạch, đảm bảo”, chị L. nói.

Nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoàng Su Phì đã nhanh chóng tiến hành xác minh điều tra, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tà Mềnh.

Theo lãnh đạo xã Thông Nguyên, Triệu Tạ Mềnh không có công ăn việc làm ổn định. Mềnh và chủ homestay có quan hệ họ hàng. Nghi phạm thường được thuê để chạy xe ôm chở khách du lịch.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội – người bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bị hại cho biết, nội dung vụ việc đang được cơ quan công an giải quyết theo tin báo tội phạm. Cơ quan công an chưa khởi tố Triệu Tạ Mềnh mà mới ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi hiếp dâm. Nếu trong quá trình điều tra, Triệu Tạ Mềnh có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan công an tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam theo quy định của pháp luật.

Chiều 21/9, luật sư Thơm cùng bị hại đã đến Trung tâm giám định pháp y của TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) thực hiện công tác giám định theo quy định của pháp luật, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Luật sư cũng đã đưa nạn nhân về Hà Nội an toàn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

