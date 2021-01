Nghi phạm giết phụ nữ ở Thường Tín đối mặt án tử?

Trưa 10/1, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, cho biết Công an huyện Thường Tín đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại Đào Xá, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) - đối tượng gây ra vụ trọng án giết hại người phụ nữ trên phố gây xôn xao dư luận vào chiều 8/1 tại xã Liên Phương, huyện Thường Tín. Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.L. (SN 1989, trú tại Thường Tín, Hà Nội).



Sát hại người tình vì ghen tuông

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Tùng khai do mâu thuẫn tình ái nên ra tay sát hại nạn nhân.

Theo đó, Tùng đã có gia đình với một người vợ và hai con nhỏ. Tuy nhiên, thời gian qua, Tùng và chị L. quen biết nhau và nảy sinh tình cảm khi cùng chạy taxi.

Bị can Nguyễn Văn Tùng.

Mối quan hệ sai trái này bị vợ Tùng phát hiện vào giữa năm 2020 khi Tùng bị tai nạn giao thông. Vì nghĩ đến đứa con thứ hai vẫn còn trong bụng của mẹ, vợ Tùng đã cắn răng chịu đựng với hi vọng Tùng sẽ thay tâm, đổi tính, nghĩ đến vợ con mà quay về với gia đình.. Cùng với việc khuyên can chồng, vợ Tùng đã kể lại câu chuyện trên với chồng của Liên. Do đó, giữa chồng của chị L. và Tùng đã xảy ra xô xát và cãi vã nhau.

Thay vì dừng lại mối tình vụng trộm sai trái, Tùng bỏ ra ngoài thuê nhà trọ tại huyện Thường Tín sống ly thân còn chị L. cũng bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Căn nhà trọ cũng là nơi cặp đôi lén lút quan hệ với nhau.

Tuy nhiên, cách đây khoảng 10 ngày, chị L. về nhà chồng và ở lại đó một đêm. Do tức giận và ghen tuông nên giữa Tùng và chị L. đã xảy ra cãi vã. Sau đó, chị L. nói với Tùng muốn níu kéo, quay về với gia đình...

Ngày 8/1, khi Tùng làm thủ tục ly hôn vợ và gọi điện cho chị L. nhưng chị L. tắt điện thoại. Tức giận, Tùng nảy sinh kế hoạch sát hại người tình rồi bỏ trốn.

Khoảng hơn 12h ngày 8/1, chị L.T.L. (SN 1989) trên đường về nhà ngoại ở xã Liên Phương (Thường Tín) thì bị Nguyễn Văn Tùng (SN 1993, trú tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín) sát hại. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn. Đến khoảng 8h ngày 9/1, Công an huyện Thường Tín phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ Nguyễn Văn Tùng khi hắn đang lẩn trốn tại thị trấn Trâu Qùy, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Đối mặt án tử?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm Tùng đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác - là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xuất phát từ việc mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã lên kế hoạch, chuẩn bị hung khí, điều khiển xe mô tô chặn xe mô tô nạn nhân chỗ đường vắng vẻ để níu kéo tình cảm. Do bực tức, nghi phạm đã sử dụng hung khí truy sát nạn nhân đến cùng. Hậu quả nạn nhân bị tử vong ngay tại chỗ trong sự bàng hoàng của người dân.

Xét hành vi phạm tội của nghi phạm cho thấy chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại dã man , tàn bạo nạn nhân đã cấu thành tội giết người. Tội phạm và hình phạt được qui định tại điểm n, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự 2015.

Hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ và gây tang thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Do vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật mới có thể răn đe, phòng ngừa các hành vi bạo lực khi giải quyết mâu thuẫn tình cảm đang có xu hướng gia tăng hiện nay trong xã hội.

Nếu đối tượng đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến tử hình.

