Nữ giám đốc giàu có đâm chết tình trẻ ở Thanh Hóa lĩnh án 20 năm tù

Ngày 25/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Thu Hà (SN 1986) ngụ tại P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa; là giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội thất ở TP.Thanh Hóa về tội ' Giết người'. Sau khi xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà (34 tuổi, trú tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa; là giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội thất ở TP.Thanh Hóa) 20 năm tù giam về tội giết người có tính chất côn đồ, theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 206 triệu đồng. Nạn nhân trong vụ án này là anh L.T.V (SN 1990, ở phường Ba Đình, TP.Thanh Hóa) là cán bộ Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2019, Đỗ Thu Hà có quan hệ tình cảm với anh L.T.V. Trong thời gian này, Hà cho rằng anh L.T.V yêu không chân thành nên Hà đã nhiều lần đề nghị chia tay nhưng chưa được. Ngày 1/8/2019, Hà nhắn tin qua ứng dụng facebook với bạn là chị L.T.L.A về việc sẽ đánh anh L.T.V. Ngày 4/8/2019, Đỗ Thu Hà và anh L.T.V nhắn tin với nhau, hẹn buổi tối sẽ gặp nhau. Khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, anh L.T.V bắt taxi đến gặp Hà tại trước số nhà 03-05 đường Lạc Long Quân, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa. Tại đây, Hà đưa chìa khóa và xe ôtô hiệu Mazda 2S (màu trắng) BKS 36A-068.59 cho anh L.T.V cầm lái. Hà ngồi ghế phụ phía trên. Anh V. điều khiển ôtô theo hướng đường Lạc Long Quân rồi rẽ vào đường Lê Vãn, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa). Trên đường đi, Hà nói về việc không còn tình cảm với anh L.T.V và đề nghị chấm dứt chuyện tình cảm nhưng anh L.T.V không đồng ý. Giữa anh L.T.V và Hà xảy ra mâu thuẫn, anh L.T.V dừng ôtô trước nhà 131 Lê Vãn. Tại đây, 2 người có lời qua tiếng lại và có chửi bới nhau, anh L.T.V dùng tay cào cấu gây ra các vết xước da ở vùng cổ của Hà. Do bức xúc với hành vi của anh L.T.V, cộng với việc đòi chia tay mà anh L.T.V không đồng ý nên Hà đã lấy con dao nhọn dài 23,8 cm có sẵn ở hộc để đồ giữa ghế lái và ghế phụ rồi đâm nhiều nhát trúng ngực, cánh tay phải và đùi phải khiến anh L.T.V chảy nhiều máu, gục tại chỗ. Sau khi gây án, bị cáo Hà đã gọi điện cho một người bạn đến giúp và cùng nhau đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP.Thanh Hóa) để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh L.T.V đã tử vong. Sau khi nạn nhân tử vong, Hà đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Video: Nữ giám đốc đâm chết người tình khai do bị "đề nghị chia tay" ở Thanh Hóa (Nguồn Báo Dân Trí)

