Nghi phạm giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình đối mặt nhiều tội danh

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Phạm Văn Dũng (SN 1985, trú tại phường Nam Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi sát hại dã man người tình là chị Nguyễn Thị Thêm (SN 1992, trú tại phường Nam Sơn, TP Tam Điệp) gây rúng động dư luận. Theo lời khai, Dũng sau khi gây án, đối tượng đã ngủ cùng với thi thể rồi phân xác người tình để vào 2 thùng nhựa, mua xi măng về đổ cùng với nước vào 2 thùng đựng thi thể rồi cho vào tủ hòng phi tang.

Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sồng, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo lời khai ban đầu của đối tượng Dũng thì hành vi của đối tượng này đối với nạn nhân là rất tàn nhẫn, không những xâm hại tính mạng của nạn nhân mà còn xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi chết.

Bởi vậy, đối tượng này sẽ phải đối mặt với nhiều tội danh như giết người, xâm phạm thi thể và hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân hoặc tử hình.

"Với chứng cứ thu thập được là xác người phụ nữ bị phân chia thành nhiều phần thì cơ quan điều tra có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự. Trường hợp lời khai của đối tượng Dũng phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác mà cơ quan điều tra thu thập được tại hiện trường vụ án thì cơ quan điều tra cũng sẽ khởi tố đối tượng này về tội giết người theo điều 123 bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Hiện nay xác nạn nhân đã bị biến dạng, không còn nhận dạng được nữa, có lẽ dấu vết bóp cổ nạn nhân cũng không còn (đây là tình tiết quan trọng để xác định hành vi giết người của đối tượng Dũng) nên cơ quan điều tra sẽ phải thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định lời khai của hung thủ có đúng hay không, sẽ dựng lại hiện trường và tiến hành giám định", luật sư Cường cho biết thêm.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo luật sư Cường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định gen hoặc giám định những vết máu trên hiện trường để xác định danh tính nạn nhân. Đồng thời sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân nạn dân tử vong. Việc xác định danh tính của nạn nhân và nguyên nhân nạn nhân tử vong là những nội dung quan trọng để xác định nạn nhân chết do bị sát hại hay do nguyên nhân khác. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân tử vong thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can để xử lý đối tượng gây án về tội giết người. Với tội giết người thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có mức án là tù chung thân hoặc tử hình.

Tâm lý chung của tội phạm là tâm lý trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Bởi vậy, sau khi thực hiện hành vi phạm tội giết người, nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi giấu xác nạn nhân vì sợ hãi, sợ sự trừng phạt của pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật không những chỉ bảo vệ tính mạng của công dân mà còn bảo vệ sự toàn vẹn thi thể, mồ mả, hài cốt. Bởi vậy, hành vi xâm phạm đến thi thể của người khác, xâm phạm đến mồ mả hoặc hài cốt là hành vi vi phạm pháp luật, hành vi này sẽ bị xử lý hình sự theo điều 319 bộ luật hình sự, hình phạt có thể tới 7 năm tù nếu như hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

"Trường hợp bị kết án về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình. Nếu là hình phạt cao nhất của các đội là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Trường hợp tòa án áp dụng hình phạt là tù có thời hạn thì tổng mức hình phạt của nhiều tội danh không quá 30 năm tù. Với hành vi tàn nhẫn, liền một lúc xâm hại đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ thì rất có thể đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo thông tin ban đầu thì đối tượng này chung sống như vợ chồng với nạn nhân là người đang có gia đình. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi này để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp có căn cứ cho thấy đối tượng này còn có hành vi vi phạm luật hôn nhân và gia đình là chung sống như vợ chồng với người đã có vợ có chồng thì hành vi này cũng có thể sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 182 bộ luật hình sự", luật sư Cường nói.

Hiện vụ giết người tình rồi phân xác ở Ninh Bình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

