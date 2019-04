Đã xác định ADN nạn nhân vụ cháy nhà xưởng 8 người chết và mất tích

Tính tới 8h ngày (13/4), cơ quan chức năng đã hoàn tất việc giám định ADN của các nạn nhân trong vụ cháy nhà xưởng thảm khốc tại ngõ 1 Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Thân nhân của thi thể đã tiếp nhận kết quả ADN cũng hai giấy tờ bao gồm: “Giấy chứng nhận mai táng” và “Biên bản bàn giao tử thi”.

Hiện trường vụ cháy xưởng trên địa bàn phường Trung Văn.

Như Kiến Thức đã đưa tin về vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết và mất tích, sau các nỗ lực tìm kiếm từ người dân cũng như lực lượng chức năng, tới khoảng 16h ngày 12/4, thi thể của 8 nạn nhân đã được đưa ra ngoài hiện trường.

Thi thể các nạn nhân đều bị than hóa do chịu nhiệt độ cao trong thời gian quá lâu, khó nhận dạng. Nạn nhân Lê Văn Hải (18 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) là trường hợp duy nhất được người thân xác nhận do thi thể vẫn còn đeo dây chuyền bằng bạc.

Sau đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu thu mẫu ADN của người thân các nạn nhân để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó sáng ngày 12/4, kho xưởng nằm tại ngõ Đại Linh bốc cháy, nhanh chóng bùng lên và thiêu rụi phạm vi hơn 1.000m2. Chiều tối cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" (theo Điều 313 Bộ Luật hình sự). Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định vụ cháy có thể do nguyên nhân chập điện.