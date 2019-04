Khởi tố thêm tội danh với ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

(Kiến Thức) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn hai cựu bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông về tội “Nhận hối lộ”.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn cùng là nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông; Lê Nam Trà - nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone và Cao Duy Hải - Nguyên tổng giám đốc MobiFone, về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Đồng thời, ra quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Võ Văn Mạnh, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015, vai trò đồng phạm.

Bị can Nguyễn Bắc Son và Bị can Trương Minh Tuấn.

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Hoàng Duy Quang, là nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015, vai trò đồng phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an) cũng ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ông Phạm Nhật Vũ (47 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần Nghe Nhìn Toàn cầu – AVG) để điều tra tội Đưa hối lộ, theo khoản 4 điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Ngày 12/4/2019 và ngày 13/4/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Việc khởi tố ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng các bị can trên liên quan vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018 mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm đối với các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Bị can Võ Văn Mạnh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, vai trò đồng phạm.

Trước đó, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn - đều là cựu bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông .

Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”, được quy định tại khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015. Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà của 2 ông này.

Bị can Hoàng Duy Quang, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX, vai trò đồng phạm.

Liên quan vụ án trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố 2 bị can Lê Nam Trà - nguyên chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông Mobifone, hiện là cán bộ văn phòng Bộ Thông tin - truyền thông và Phạm Đình Trọng - vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin - truyền thông về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", được quy định tại khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.