Nghi án em trai tâm thần sát hại chị ruột ở Sài Gòn

Ngày 6/11, Công an huyện Nhà Bè, TPHCM cho biết, đang điều tra làm rõ vụ nghi án người phụ nữ nghi bị em trai tâm thần sát hại ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 5/11, người dân sinh sống ở con hẻm tại thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ một căn nhà.

Lúc này, người dân chạy qua kiểm tra thì thấy người phụ nữ tử vong với thương tích trên người nên báo công an.

Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó.

Công an huyện Nhà Bè cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra, công an xác định người phụ nữ tử vong với nhiều vết đâm chí mạng do bị sát hại.

Quá trình điều tra, công an xác định em trai của nạn nhân là nghi can gây án nên đưa về trụ sở. Nghi can có biểu hiện bị bệnh tâm thần hiện đang được lấy lời khai phục vụ điều tra.