Nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man tại nhà: Nghi phạm “ngáo đá” xử thế nào?

(Kiến Thức) - Nguyên nhân ban đầu nghi phạm Nguyễn Sĩ Thắng sát hại nữ sinh lớp 9 ở Hải Phòng là do “ngáo đá”. Vậy đối tượng này sẽ bị xử thế nào theo quy định của pháp luật?

Thông tin mới nhất vụ nữ sinh lớp 9 bị sát hại dã man ở Hải Phòng, ngày 28/3, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, các lực lượng công an phối hợp đã bắt giữ được nghi phạm là nam thanh niên sát hại nữ sinh Phạm Thị M.M., 15 tuổi ở xã Kiến Quốc (huyện Kiến Thụy).



Nghi phạm được xác định là Nguyễn Sĩ Thắng (SN 1994, ở thôn 3, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Nguyên nhân ban đầu xác định do lên cơn ngáo đá đối tượng đã sát hại nạn nhân.

Theo cơ quan công an, sau khi sát hại nạn nhân, Nguyễn Sĩ Thắng bỏ ra chòi hoang trong xã ngủ. Sáng hôm sau do sợ, đối tượng trốn ra thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Đến trưa 28/3, sau khi bị lực lượng công an truy tìm gắt gao cộng với được gia đình vận động, đối tượng ra đầu thú.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 25/3, bố nữ sinh lớp 9 P.T.M.M. (SN 2005, ở thôn 5, xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy,TP Hải Phòng) đi làm về thì phát hiện M. nằm bất tỉnh trong nhà với nhiều vết thương trên cơ thể. Gia đình nhanh chóng đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Kiến An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, M. không qua khỏi và tử vong vào hồi 23h cùng ngày.

Liên quan vụ án trên, hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi sát hại dã man nữ sinh lớp 9 dù không có mâu thuẫn, không có thù oán, chỉ vì đối tượng lên cơn “ngáo đá”. Trường hợp này, nghi phạm Nguyễn Sĩ Thắng đã phạm tội gì và sẽ bị xử lý như thế nào?

Nghi phạm Nguyễn Sĩ Thắng.

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là vụ án mạng quá đau lòng bởi nạn nhân vẫn còn quá trẻ và không có mâu thuẫn gì đối với đối tượng gây án.

Nguyên nhân nạn nhân bị sát hại là do đối tượng “ngáo đá” , mất kiểm soát hành vi gây ra lại càng làm cho gia đình, người thân đau lòng, cộng đồng xã hội hoang mang đối với những đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy như vậy.

Luật sư Cường cho biết, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của con người, mọi hành vi xâm hại trái phép đến tính mạng, sức khỏe của con người đều phải chịu chế tài của pháp luật.

Trong trường hợp đối tượng sát hại nạn nhân này bị mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi dẫn đến việc thực hiện hành vi phạm tội thì mới được loại trừ trách nhiệm hình sự nhưng bị áp dụng biện pháp hành chính là bắt buộc chữa bệnh.

Trong trường hợp đối tượng bị mất khả năng nhận thức do sử dụng trái phép chất ma tuý dẫn đến ảo giác thì không thuộc trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự bởi đối tượng đã tự đặt mình vào tình huống làm mất khả năng nhận thức chứ không phải việc mất khả năng nhận thức là do khách quan.

Tại điều 13 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, chất mà túy là chất cấm và đồng thời cũng là chất kích thích mạnh, người sử dụng ma túy có thể dẫn đến ảo giác, không nhận thức được hành vi của mình. Pháp luật nghiêm cấm việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời những hậu quả do hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gây ra, người vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Bởi vậy, theo Luật sư Cường, trong vụ việc này nếu có căn cứ cho thấy đối tượng đã sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức rồi thực hiện hành vi giết người thì cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng (PC02) sẽ khởi tố đối tượng này về tội giết người theo quy định tại Điều123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ...Với hành vi đã gây ra, nghi phạm Nguyễn Sĩ Thắng sẽ phải đối mặt với không hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, Nguyễn Sĩ Thắng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng theo phong tục địa phương và khoản bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không thỏa thuận được mức bồi thường, gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi xâm hại tính mạng gây ra.

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đối tượng này sử dụng ma túy như thế nào, mua ma túy của ai để mở rộng điều tra hành vi vi phạm về việc sử dụng trái phép chất ma túy. Nếu có căn cứ cho thấy đối tượng này còn hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý thêm về các tội danh cho người ngoài tội giết người với hành vi nêu trên.

Luật sư Đặng Văn Cường nói thêm, vụ án này sẽ tiếp tục là một bài học đau lòng về việc đấu tranh với tội phạm về ma tuý và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án này cũng cho thấy hậu quả khôn lường qua loại hóa chất cấm độc hại nguy hiểm này, mang đến nhiều hiểm hoạ cho con người.

Với những loại ma túy như metaphevitamin, ketaemin... có thể gây ảo giác khi một người sử dụng trái phép chất ma tuý sẽ dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho tất cả những người xung quanh. Từ một người hiền lành đến mấy, khi sử dụng ma tuý cũng vẫn có thể trở thành những con quỷ dữ, sẵn sàng ra tay sát hại bất cứ ai xung quanh mình, kể cả đó là người thân trong gia đình.

Bởi vậy, cần nâng cao công tác tuyên truyền về phòng chống ma tuý, các địa phương cần thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tội phạm về ma tuý để giảm bớt những vụ việc đau lòng như thế này.