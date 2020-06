Hung thủ Phạm Kim Phê giết bé gái 13 tuổi ở Phú Yên khai gì?

Theo đó, 19h ngày 17/6, bé Hân rời nhà đi chơi nhưng gần nửa đêm không về. Đến 23h46 phút, gia đình nhận được điện thoại của bé Hân, nhưng chỉ mới nghe tiếng kêu “Chị ơi cứu em” thì người thanh niên nào đó lớn tiếng đe dọa cắt cổ trước khi ngắt cuộc gọi. Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết, sau khi truy xét từng người trong nhóm bạn của bé Hân, phát hiện trình bày của Phạm Kim Phê (SN 2002) có nhiều chi tiết mâu thuẫn nên tập trung đấu tranh làm rõ. Phê vòng vèo về hành trình đi về trong đêm gây ra án mạng. Đến chiều ngày 20-/6 Phê mới khai nhận là người điều khiển xe máy chở Hân về nhà. Tuy nhiên khi đến nơi Phê không dừng xe lại mà chạy tiếp trên đường giao thông liên xã về hướng Nam rồi vào đường mòn về phía rừng dương. Sau khi sát hại bé Hân, Phê đào bới cát vùi lấp nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên với lý do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, không gian đêm tối mịt, rừng dương liễu rộng lớn trải dài ven biển, nên Phê không nhớ vị trí chôn giấu nạn nhân. Hiện công an đã bắt tạm giam Phạm Kim Phê, đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân và mục đích gây án. Phê là đối tượng nghiện game online, từng bị công an địa phương xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp vặt. Cũng theo Đại tá Phạm Hồng Sương, trong quá trình tìm bé Hân, đêm 19/6 có đối tượng nhắn tin đến gia đình đòi nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở Phú Yên. Công an cho rằng đối tượng nào đó lợi dụng để tống tiền. Sau tin nhắn đó không còn yêu cầu gia đình ông Quang nộp tiền để chuộc con. >>> Xem thêm video: Thảm sát ở Điện Biên: Giết chủ nợ vì 1,6 tỷ đồng | VTC Now

Theo đó, 19h ngày 17/6, bé Hân rời nhà đi chơi nhưng gần nửa đêm không về. Đến 23h46 phút, gia đình nhận được điện thoại của bé Hân, nhưng chỉ mới nghe tiếng kêu “Chị ơi cứu em” thì người thanh niên nào đó lớn tiếng đe dọa cắt cổ trước khi ngắt cuộc gọi. Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An cho biết, sau khi truy xét từng người trong nhóm bạn của bé Hân, phát hiện trình bày của Phạm Kim Phê (SN 2002) có nhiều chi tiết mâu thuẫn nên tập trung đấu tranh làm rõ. Phê vòng vèo về hành trình đi về trong đêm gây ra án mạng. Đến chiều ngày 20-/6 Phê mới khai nhận là người điều khiển xe máy chở Hân về nhà. Tuy nhiên khi đến nơi Phê không dừng xe lại mà chạy tiếp trên đường giao thông liên xã về hướng Nam rồi vào đường mòn về phía rừng dương. Sau khi sát hại bé Hân, Phê đào bới cát vùi lấp nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên với lý do thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, không gian đêm tối mịt, rừng dương liễu rộng lớn trải dài ven biển, nên Phê không nhớ vị trí chôn giấu nạn nhân. Hiện công an đã bắt tạm giam Phạm Kim Phê , đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân và mục đích gây án. Phê là đối tượng nghiện game online, từng bị công an địa phương xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp vặt. Cũng theo Đại tá Phạm Hồng Sương, trong quá trình tìm bé Hân, đêm 19/6 có đối tượng nhắn tin đến gia đình đòi nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng có chi nhánh ở Phú Yên. Công an cho rằng đối tượng nào đó lợi dụng để tống tiền. Sau tin nhắn đó không còn yêu cầu gia đình ông Quang nộp tiền để chuộc con. >>> Xem thêm video: Thảm sát ở Điện Biên: Giết chủ nợ vì 1,6 tỷ đồng | VTC Now