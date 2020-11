Đại gia vàng Phúc XO bị teo cơ chân... được giảm 2 năm án

Ngày 6/11, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, đưa bị cáo Trần Ngọc Phúc ( Phúc XO) và 7 đồng phạm ra xét xử sau khi nhận được đơn kháng cáo của Phúc XO. Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Phúc XO 12 năm tù về tội "Chứa chấp sử dụng trái phép ma túy". Các bị cáo Đỗ Văn Giỏi, Nguyễn Thanh Xuân, Đỗ Quốc Thịnh, Nguyễn Phước Thịnh cùng lĩnh 8 năm tù. Bị cáo Trần Thị Quỳnh bị phạt 12 tháng tù, Nguyễn Thị Mộng Đang nhận 9 tháng tù cùng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Sang lĩnh 9 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Phúc XO và 4 đồng phạm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 2 nữ bị cáo Quỳnh - Đang và Sang xin được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Phúc XO không thể tự đi mà phải nhờ vào sự hỗ trợ của người khác, theo đó, Phúc có dấu hiệu bị teo cơ chân từ sau phiên xét xử sơ thẩm nên không thể đi lại. Phúc được ngồi trả lời trong toàn bộ phiên tòa phúc thẩm. Trả lời HĐXX, Phúc XO cho biết bản án 12 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó là quá nặng đối với bị cáo, Phúc cũng đang bị teo cơ chân, phải ngồi xe lăn, nên Phúc mong tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm được về nhà. Sau khi cân nhắc toàn bộ bản án và những diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy các bị cáo đã được cấp sơ thẩm tuyên đúng người, đúng tội. Riêng Phúc XO đang bị teo cơ chân, hiện cũng đang nộp xong tiền phạt bổ sung nên HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo từ 12 năm tù xuống 10 năm. Đồng phạm Nguyễn Thị Mộng Đang cũng được tòa giảm từ 9 tháng tù xuống còn 3 tháng 6 ngày tù, được trả tự do ngay tại tòa. Theo cáo trạng, Phúc thuê giấy phép kinh doanh quán karaoke XO Pharaon trên đường Trường Chinh, quận 12, của người bạn với giá 20 triệu đồng mỗi tháng, hoạt động từ tháng 8/2018. Nhằm tăng doanh thu và lôi kéo khách cho quán, ba tháng sau, Phúc bắt đầu cho khách sử dụng ma túy khi đến đây vui chơi. Phúc thuê nhiều nhân viên quản lý giám sát và phục vụ. Trong các cuộc họp Phúc chỉ đạo "không cho phép nhân viên bán ma túy hay đi mua ma túy giúp khách"; chỉ cung cấp các dụng cụ như ống hút, dĩa... và tăng chỉnh âm lượng nhạc khi khách có nhu cầu. Nhân viên dùng mật mã để tính tiền phí dịch vụ. Đối với khách thuê phòng hát karaoke bình thường, quán tính giá như niêm yết và hóa đơn thanh toán ghi tên phòng thêm chữ "A". Khách thuê phòng để sử dụng ma túy phải trả phụ thu 200.000 đồng một giờ và trên hóa đơn ghi chữ "B". Trường hợp khách sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh âm lượng thì thu thêm 400.000 đồng mỗi tiếng. Nhóm khách VIP này được bố trí chơi ở tầng hầm và lầu 3, 4, 5. Các tiếp viên rót bia cho khách không được trả lương, mà phải nộp cho quán 100.000 đồng một ngày. Cơ quan điều tra xác định, từ khi hoạt động đến khi bị bắt Phúc thu lợi khoảng 600 triệu đồng. Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 10/4/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra quán karaoke XO, bắt quả tang gần 100 người phê ma túy ở 5 phòng. Trong đó, 80 người dương tính với ma túy (30 nhân viên karaoke XO). Công an thu giữ nhiều thuốc lắc trên bàn và trong tủ đựng đồ của hai nữ nhân viên. Nhiều dàn xe biển số "ngũ quý" được phát hiện ở quán đều bị cà số khung, số sườn, dùng biển số giả. Riêng chiếc xe Audi màu vàng là của người bạn cho Phúc XO mượn để đi lại. Khám xét nhà của Phúc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, cảnh sát tìm thấy trong phòng Trần Ngọc Tài có 20 viên thuốc lắc, 10 gói ketamin; súng công cụ hỗ trợ, đạn, kiếm, bình xịt hơi cay, áo giáp... Tài khai số ma túy này mua về để sử dụng, không bán hay chia cho ai. Còn các công cụ hỗ trợ khác anh ta mua trên mạng và chưa sử dụng lần nào. Tài cũng không biết việc anh trai mình tổ chức cho khách hát karaoke sử dụng ma túy. >>> Xem thêm video: Phúc XO hầu tòa vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

