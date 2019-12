Nghi án đốt xác phi tang vụ phát hiện xương người ở Củ Chi: Thủ ác là ai?

Vụ việc phát hiện bộ phận xương người ở huyện Củ Chi (TP HCM) được quấn nhiều lớp nilon, đốt bằng củi đang được Công an huyện này phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra.



Đại diện Công an huyện Củ Chi cho biết, chiều 2/12, người dân đi qua khu vực nghĩa địa ở ấp 3, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) thì tá hoả phát hiện một bộ xương người bị đốt cháy gần như thành than, tuy nhiên vẫn còn nguyên một phần hộp sọ.

Điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân này có thể tử vong từ 2-3 tháng trước. Nạn nhân tử vong ở địa bàn khác và được ai đó tính toán, mang tới nghĩa địa ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đốt phi tang.

Dư luận đặt câu hỏi, kẻ thủ ác gây ra vụ án trên là ai và sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Hiện trường vụ việc.

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ danh tính của nạn nhân từ đó làm rõ nguyên nhân nạn nhân tử vong để xác định có vụ án mạng hay không.

“Trong trường hợp xác định được danh tính nạn nhân thì mới có cơ sở để tiếp tục tìm ra các manh mối, thực hiện các hoạt động điều tra tiếp theo, xác định mối quan hệ giữa nạn nhân với những người xung quanh, những người có khả nghi”, Luật sư Cường cho hay.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trường hợp nạn nhân chết do tai nạn, rủi ro thì người đốt xác sẽ bị xử lý về tội xâm phạm thì thể. Còn trường hợp đối tượng đốt xác nạn nhân chính là hung thủ đã giết hại nạn nhân thì đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cả về hai tội danh là tội giết người và tội xâm phạm thi thể.

Luật sư Cường dẫn quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự 2015 về tội giết người và cho biết, nếu cơ quan điều tra xác định được đối tượng gây ra vụ án trên thì đối tượng sẽ phải đối mặt với án phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, việc chất củi lên xác của người khác để đốt là không phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục Việt Nam, hành vi đó là xâm phạm thi thể của người đã chết. Bởi vậy người có hành vi đốt xác của người khác như vậy sẽ bị xử lý về tội xâm phạm thi thể. Tội danh và hình phạt được quy định tại điều 319, Bộ Luật hình sự về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Theo đó, người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 7 năm: a) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; b) Chiếm đoạt hoặc hủy hoại vật có giá trị lịch sử, văn hóa; c) Vì động cơ đê hèn; d) Chiếm đoạt bộ phận thi thể, hài cốt.