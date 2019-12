Sáng 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phá thành công chuyên án mua bán người sang Trung Quốc, bắt giữ 2 nghi phạm là nữ giới.

Đối tượng Nguyễn Thị Tiên.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 29/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An), phối hợp với phòng 8 Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Tiên (20 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đang đưa 2 người phụ nữ sang Trung Quốc để bán.

Sau khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Tại cơ quan điều tra, Tiên khai từng là nạn nhân vụ mua bán người. Khi về nước, cô gái này cấu kết với Nguyễn Thị Mến tổ chức đưa người đi ra nước ngoài trái phép. Theo khai nhận, 4 năm trước, Tiên và Mến đã bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc.

Hiện vụ vụ việc hot girl nạn nhân buôn người lừa phụ nữ sang Trung Quốc... bán đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

