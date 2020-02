Nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm chết: Đối tượng khai gì?

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an, Bình khai nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn trong việc sinh hoạt gia đình vào ngày xảy ra vụ việc.

Liên quan tới sự việc nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm chết, ngày 21/2, Vị lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: "Đối tượng Dương Quang Bình (ở ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) khai nhận nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn trong việc sinh hoạt gia đình và ngày hôm đó đối tượng này uống rượu say".

Vị này còn cho biết thêm: “Cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện trên người đối tượng bình có nồng độ cồn. Về việc đối tượng có sử dụng ma túy hay không thì cơ quan chức năng đang đang tiến hành xét nghiệm chưa có kết quả”.

Đối tượng Dương Quang Bình. Ngày 20/2, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đơn vị đã khởi tố vụ án "Giết người", giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Quang Bình về tội "Giết người". Trước đó, khoảng 21h40 ngày 18/2, trong lúc không bình thường về tâm lý nghi do "ngáo đá" Bình đã tự đốt xe máy của mình dựng trước cửa nhà, sau đó phá mái tôn và trèo sang nhà em gái (số nhà 14, ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) dùng dao uy hiếp, đòi "xử" cả gia đình 6 người, trong đó có 3 cháu bé. Bình đã đâm anh Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi, em rể của Bình) tử vong tại chỗ. Được biết, anh Vũ Mạnh Dũng là nghệ sĩ ưu tú, đang công tác tại Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Hiện vụ việc nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm chết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.