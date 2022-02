Nghệ An: Nghi án chồng đâm vợ tử vong trên cầu rồi về nhà tự vẫn

Ngày 13/2, Công an huyện Con Cuông cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ (Công an tỉnh Nghệ An) điều tra, làm rõ vụ nghi án chồng đâm vợ tử vong trên cầu rồi về nhà tự vẫn.

Người phụ nữ được phát hiện gục chết bên đường nghi do chồng sát hại.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 12/2 người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục bên đường đoạn qua địa bàn xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Nạn nhân sau đó được xác định là chị B.T.T (SN 1986 trú tại xã Thạch Ngàn) đã tử vong với nhiều vết thương.

Sau đó không lâu, người dân xã Thạch Ngàn lại người chồng của chị B.T.T là anh V.V.T (SN 1985) gục tại nhà với vết thương rất nặng, nghi vấn anh V.V.T đã dùng súng kíp tự bắn vào đầu mình để tự vẫn. Anh V.V.T được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ nghi án chồng đâm vợ tử vong trên cầu rồi về nhà tự vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.