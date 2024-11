Bắt đối tượng xin đi nhờ xe rồi cướp tài sản của người phụ nữ

Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hoằng Hóa vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Đồng Văn Đại (SN 1985 ở xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Đồng Văn Đại.

Trước đó, ngày 8/11/2024, Công an huyện Hoằng Hóa nhận được tin báo của chị Lê Thị N. ở xã Hoằng Phượng, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) về việc, tối 7/11, chị bị một đối tượng là nam giới khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang, trên trán đeo đèn pin chặn đường xin đi nhờ. Khi chị dừng xe, đối tượng ngồi lên phía sau xe và đòi cầm lái nhưng chị không đồng ý thì bị đối tượng dùng dao nhọn dí vào cổ, dùng tay bóp cổ và giật sợi dây chuyền.

Sau đó đối tượng yêu cầu chị N. đi vào khu nghĩa trang, nhưng chị N. không nghe và giằng co, kêu cứu. Khi thấy có ánh đèn xe máy đang đi đến gần, đối tượng đã nhảy xuống xe và bỏ chạy vào phía trong nghĩa trang thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phượng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Hoằng Hóa đã huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, truy bắt thủ phạm. Đến 16h ngày 10/11/2024, lực lượng công an đã xác minh, làm rõ và bắt giữ Đồng Văn Đại là thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên, thu giữ 1 sợi dây chuyền màu vàng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã mang theo dao trong người đứng ở quãng đường vắng, thấy chị em phụ nữ đi một mình thì chặn đường cướp tài sản . Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.