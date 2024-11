Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao dịp cuối năm

Theo các chuyên gia, thông thường, các bệnh nhân hay uống, mua rượu nhưng ít có thói quen truy xuất nguồn gốc rượu. Do đó, đa phần những ca ngộ độc rượu là do mua phải rượu rởm, rượu pha cồn công nghiệp rao bán trên mạng, hoặc qua giới thiệu từ người quen.

Ảnh minh hoạ. Nguonbaodautu

Các cơ quan chức năng Hà Nội mới đây khi kiểm tra nhà hàng tại huyện Chương Mỹ đã phát hiện hơn 500 lít rượu màu thủ công không rõ nguồn gốc. Chủ cơ sở cho biết số rượu này được đặt của người dân tự nấu và ngâm. Biết bán rượu không rõ nguồn gốc sẽ bị xử phạt, nhưng vì lợi nhuận nên chủ cơ sở vẫn kinh doanh.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận hàng trăm ca ngộ độc rượu với con số tử vong lên tới hàng chục người. Trong đó, đa phần là do lạm dụng các loại rượu nấu, rượu ngâm theo phương pháp thủ công không rõ nguồn gốc.

Cảnh báo về nguy cơ ngộ độc thực phẩm dịp cuối năm, TS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua cơ sở thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc do uống rượu không nhãn mác, không nguồn gốc, không rõ thành phần, trôi nổi ngoài thị trường. Những loại rượu này bị người sản xuất pha cồn công nghiệp vào để kiếm lời. Thành phần ethanol trong rượu trực tiếp gây hạ đường huyết khiến não bị thương tổn. Nếu tình trạng này được xử lý chậm, tổn thương não sẽ lan rộng hơn, gây co giật, lờ đờ, hôn mê, thậm chí tử vong. Đặc biệt, những người gầy yếu, suy kiệt và người trẻ (dưới 30 tuổi) là đối tượng dễ bị hạ đường huyết do rượu.

Để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng và hạn chế tình trạng sử dụng rượu nấu thủ công không rõ nguồn gốc xuất xứ, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối năm, huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm bày bán, lưu thông trên địa bàn.

Qua đó, phát hiện sớm, truy xuất triệt để nguồn gốc vi phạm; kiên quyết xử lý các vi phạm, nhất là hành vi làm giả, làm nhái, sử dụng nguyên liệu bị cấm trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu và công khai vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông; yêu cầu các đơn vị, người dân không sử dụng rượu không dán tem, không bảo đảm nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của rượu; trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, nghiêm cấm hành vi sản xuất rượu sử dụng nguyên liệu cấm, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, rượu không bảo đảm an toàn.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra, ngăn chặn việc sử dụng, lưu thông sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn trên địa bàn.

Cùng với đó, ngành Y tế phối hợp với ngành Công Thương và chính quyền địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công;

Ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không bảo đảm an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đồng thời, tăng cường thông tin, truyền thông, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu, bảo đảm an toàn khi lựa chọn, sử dụng rượu.