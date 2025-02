Nghệ An: CSGT kịp thời đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu

Ngày 19/2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé khoảng 1 tuổi bị sốt cao dẫn đến co giật, khuôn mặt tím tái đến viện.

CSGT dùng xe đặc chủng chở cháu đến đến bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 16h40 ngày 17/2, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ 7C đoạn xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc phát hiện một người đàn ông điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-227.08 đang dừng xe và vẫy tay biểu hiện hốt hoảng. Người đàn ông cho biết, đang chở hai mẹ con đến bệnh viện. Cháu bé khoảng hơn 1 tuổi đang bị sốt cao dẫn đến co giật, khuôn mặt tím tái, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm, trong khi đường đông người và đang ùn tắc. Tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng hỗ trợ đưa cháu bé đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Quá trình di chuyển trên đường gặp không ít khó khăn do khoảng cách di chuyển gần 15km và vượt qua nhiều đoạn đường ùn tắc trong khung giờ cao điểm, mật độ phương tiện rất đông. Được các chiến sĩ CSGT đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định. Bố cháu bé là anh Nguyễn Bá Thọ (SN 1985, trú tại Văn Phú, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) rất cảm kích trước hành động của những chiến sĩ CSGT, đã sử dụng xe đặc chủng giúp đỡ vợ con mình. Anh Thọ viết thư cảm ơn với những dòng đầy cảm xúc “nhờ sự giúp đỡ các chú Cảnh sát giao thông đã chở con tôi cấp cứu kịp thời…, gia đình tôi cảm ơn vô cùng. Chúc các đồng chí có nhiều sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...”. >>> Xem thêm video: CSGT xin đường cho xe chở sản phụ vỡ ối đến bệnh viện Từ Dũ