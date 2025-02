Dấu hiệu tội danh vụ thiếu nữ bị đánh hội đồng ở Hà Nội

Kết quả điều tra ban đầu, cháu N.V.A.T (SN 2008, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) có mâu thuẫn với N.X.N.T. (SN 2008, trú tại quận Hà Đông) liên quan chuyện tình cảm.

Ngày 15/2, cháu A.T chủ động hẹn N.X.N.T đến quán nước số 987 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để nói chuyện. A.T rủ thêm 7 người bạn khác đi cùng. Tại đây, bạn của A.T tát N.X.N.T. Bị đánh nên N.T gọi 5 người bạn của mình đến "trợ giúp".

Khi bạn của N.T. đến, 2 nhóm lao vào cãi chửi nhau và bị chủ quán nước đuổi. Sau đó, 2 nhóm tiếp tục di chuyển ra khu vực bờ sông Sét (phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai) để đánh nhau. Người dân xung quanh tri hô báo công an và can ngăn, hai nhóm mới bỏ chạy và tiếp tục ra khu vực hồ điều hòa phường Yên Sở, Hoàng Mai tiếp tục đánh nhau lần 2. Sau đó, hai nhóm tiếp tục lôi nhau ra trạm bơm gần đó để tiếp tục đánh nhau .

Công an quận Hoàng Mai triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở. Ảnh: CAND

Trong quá trình này, A.T. bị nhóm đối thủ cầm lược, dép, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích. Sau đó, A.T. được các bạn đi cùng và người dân đưa đến bệnh viện. A.T bị rách ở đỉnh đầu, gò má, mắt phải và một số vết bầm tím trên người. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, cùng ngày cháu A.T đã được ra viện, điều trị ở nhà.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, diễn biến vụ việc như trên có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo luật sư Cường, hai nhóm thanh niên đều đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, hành vi là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác và xâm phạm đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Do mâu thuẫn cá nhân nên các đối tượng đã hẹn gặp nhau, nhiều lần đánh nhau mặc dù đã được can ngăn, nhưng cố tình giải quyết mâu thuẫn bằng cách sử dụng bạo lực, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Việc cơ quan điều tra tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một số đối tượng là cần thiết và có căn cứ.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết để lại, trích xuất dữ liệu camera, lấy lời khai của các đối tượng có liên quan, tiến hành trưng cầu giám định thương tích để xác định hậu quả đã gây ra với nạn nhân và xã hội, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp có thương tích xảy ra, cơ quan điều tra sẽ khởi tố hai nghi phạm về tội cố ý gây thương tích, đồng thời làm rõ hành vi của những người còn lại.

Nếu kết quả xác minh cho thấy những người được gọi đến cũng tham gia vào việc đánh nhau sẽ khởi tố tất cả các đối tượng có liên quan về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 134 Bộ luật Hình sự. Mức độ xử lý sẽ phụ thuộc vào mức độ thương tích của nạn nhân.

Trường hợp có đối tượng đến không tham gia đánh nhau, nhưng có những hành vi la hét, cổ vũ, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng sẽ bị xem xét xử lý về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự.

Luật sư Cường cho rằng, đây là một vụ việc rất đáng tiếc khi các thanh thiếu niên tham gia đánh nhau tuổi đời còn rất trẻ, thậm chí có thể còn đang đi học. Sự việc gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội nên việc xử lý hình sự là không tránh khỏi.

Trường hợp bị xử lý hình sự, người dưới 18 tuổi sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, theo điều 91 Bộ luật Hình sự. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện gây ra tội phạm.

Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm. Khi xét xử, tòa án chỉ áp dụng hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng một trong các biện pháp quy định hoặc việc áp dụng biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng không bảo đảm hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. Khi xử phạt tù có thời hạn, tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Trong vụ việc này, nữ sinh bị đánh trong clip lại là một trong hai người khởi xướng sự việc, là nguyên nhân của việc mâu thuẫn xô xát của 2 nhóm. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm của cả hai bên. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các bên và xác định hậu quả đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

