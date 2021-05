Nâng xử phạt mua dâm 5 triệu: Quá bèo... quý ông có sợ?

Bộ Công an đã đăng tải dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.

Theo Điều 24 dự thảo, phạt 1-2 triệu đồng đối với người có hành vi mua dâm, trường hợp mua dâm từ 2 người trở lên cùng lúc thì phạt 2-5 triệu đồng. Đề xuất này tăng gấp đôi so với quy định hiện hành tại Nghị định 167/2013, khi người mua dâm bị phạt hành chính từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng mức xử phạt vẫn chưa đủ để làm giảm tình trạng mua dâm như hiện nay, vì có những trường hợp người mua dâm là “đại gia” thì phạt tiền không có nghĩa lý gì, không có tác dụng răn đe và giáo dục lâu dài. Do vậy, việc phạt tiền cần phải nghiên cứu điều chỉnh theo hướng xử phạt cao nhất, thậm chí là phải xử lý hình sự.