Nam thanh niên lừa mua lợn trên mạng rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc

Ngày 10/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với B.V.H, (SN 1994, trú tại xóm Vìn Bái, Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng B.V.H tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra xác định: Khoảng tháng 2/2024, do cần tiền chi tiêu nên B.V.H đã nảy sinh ý định lợi dụng việc mua bán lợn trên không gian mạng để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách mua lợn. B.V.H đã dùng tài khoản Facebook “Lợn Giống Hòa Bình” đăng tải hình ảnh lợn giống và lợn thịt để tạo lòng tin cho khách chuyển tiền đặt cọc mua lợn. Sau khi nhận được tiền, B.V.H khóa tài khoản Facebook, tắt điện thoại di động, cắt mọi liên lạc với bị hại.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, ngày 02/3/2024 và ngày 03/3/2024 B.V.H đã chiếm đoạt của anh Hoàng Thanh Hiệp (SN 1990, trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) và anh Lê Xuân Tú (SN 1981, trú tại xã Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội) tổng số tiền 6.000.000đ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.