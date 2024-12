Hải Dương: Điều động, bổ nhiệm nhiều Trưởng công an huyện, thành phố

Công an tỉnh Hải Dương vừa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ tại Công an huyện Kim Thành, chiều 9/12.



Theo đó, Trung tá Phạm Văn Dân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được bổ nhiệm, điều động đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Kim Thành.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Hải Dương cũng thông báo Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về việc luân chuyển, điều động Thượng tá Vũ Văn Hưởng, nguyên Trưởng Công an huyện Kim Thành đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng.

Trung tá Phạm Văn Dân, Trưởng Công an huyện Kim Thành.

Trung tá Phạm Văn Dân, sinh năm 1983, quê thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách), từng công tác tại các đơn vị Công an huyện Nam Sách; phòng Cảnh sát hình sự (giữ chức vụ chỉ huy cấp đội, Phó Trưởng phòng).

Thượng tá Vũ Văn Hưởng, đã từng giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế.

Trước đó, sáng cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an TP Chí Linh từ ngày 9/12.

Đại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương trao quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Lê Minh Hoàn giữ chức vụ Trưởng Công an TP Chí Linh từ ngày 9/12.

Thượng tá Lê Minh Hoàn, sinh năm 1974, quê quán xã Quyết Thắng (TP Hải Dương). Trước khi nhận nhiệm vụ tại Công an TP Chí Linh, thượng tá Lê Minh Hoàn có nhiều năm công tác tại Công an huyện Thanh Hà, Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Hải Dương) và Công an huyện Tứ Kỳ.

Sáng ngày 8/12, tại UBND thành phố Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, theo đó Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng được điều động đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Hải Dương.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, tân Trưởng Công an thành phố Hải Dương

Trung tá Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1985, quê xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn), từng công tác tại các đơn vị Công an thị xã Kinh môn (qua các chức vụ cán bộ, chỉ huy cấp đội), Công an thành phố Chí Linh (giữ chức vụ Phó trưởng Công an thành phố), Công an huyện Cẩm Giàng (giữ chức vụ Trưởng Công an huyện).