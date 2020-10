Nam phụ huynh đánh bé gái 2 tuổi tại trường mầm non ra trình diện

(Kiến Thức) - Ông Bùi Mạnh Hùng – nam phụ huynh đánh bé gái 2 tuổi tại Trường mầm non Trumpkids vào chiều 30/9 đã đến công an trình diện sau khi cơ quan công an phát thông báo truy tìm. Bước đầu, ông Hùng thừa nhận đã tát cháu bé như clip.

Sáng 4/10, đại diện Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, ông Bùi Mạnh Hùng – nam phụ huynh đánh bé gái 2 tuổi tại Trường mầm non Trumpkids vào chiều 30/9 đã tìm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Lào Cai để trình diện.



Ban đầu, ông Bùi Mạnh Hùng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát cháu bé như hình ảnh trong clip đăng tải trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ông Bùi Mạnh Hùng làm việc với cơ quan công an. Ảnh: VOV

Trước đó ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phải ra thông báo truy tìm người, gửi tới Công an các tỉnh, thành trong cả nước đối với trường hợp Bùi Mạnh Hùng, nam giới, sinh ngày 18/6/1988; quê quán Yên Thủy, Hòa Bình; thường trú tại tổ 6, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

Thông báo truy tìm nhằm phục vụ cho quá trình điều tra từ nguồn tin tố giác về vụ việc vào chiều 30/9, Bùi Mạnh Hùng là phụ huynh đến đón con tại Trường mầm non Trumpkids Lào Cai đã có hành vi đánh bạn của con mình là một bé gái 2 tuổi (B.A), khiến cháu bé bị sưng tấy má phải, hoảng loạn tâm lý.

Liên quan sự việc trên, trước đó, Trường mầm non Trumpkids , TP Lào Cai đã đình chỉ 3 cô giáo liên quan đến vụ bé 2 tuổi bị bố bạn cùng lớp bạo hành gồm 2 giáo viên lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2 (giáo viên trực tiếp tại lớp) và 1 cô phụ trách trường. Đại diện nhà trường cho biết, nhà trường sẽ xem xét cho 2 giáo viên này quay trở lại giảng dạy sau khi kết thúc điều tra, xác minh sự việc.

Hình ảnh cắt từ clip ghi lại vụ việc.

Báo cáo của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai cho biết, vào lúc 16h16 ngày 30/9 năm 2020, trong giờ trả trẻ tại lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2, hai bé Phạm Trương Bảo An và bé Hoàng Cát Tiên 2 tuổi trong lúc đang chơi có tranh giành đồ chơi với nhau. Bé Phạm Bảo An có cắn vào tay trái bé Hoàng Cát Tiên. Khi bị cắn, bé Hoàng Cát Tiên khóc. Cô giáo chủ nhiệm đã vào ngăn hai bé.

Đúng lúc đó, bố bé Hoàng Cát Tiên là ông Hoàng Văn Hùng đến đón con, khi thấy con khóc, bố có hỏi giáo viên phụ trách lớp nguyên do con khóc. Giáo viên giải thích là hai bạn chơi đồ chơi và giằng nhau thì ông Hoàng Văn Hùng có nói những lời không hay với bé Phạm Bảo An, đồng thời, có những hành động không đúng như đánh, giật tóc, phát vào đùi bé, sau đó bắt bé xin lỗi và ông Hùng đón con ra về.

Khi ông ngoại bé Phạm Bảo An đến đón, giáo viên chủ nhiệm có trao đổi với ông và gọi điện trao đổi tình hình với mẹ bé Phạm Bảo An. Sau khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình với Ban giám hiệu và đến viện thăm bé Phạm Bảo An. Gia đình bé Phạm Bảo An đã báo cáo vụ việc với Công an phường Cốc Lếu và Công an thành phố Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai và UBND phường Cốc Lếu đã yêu cầu Trường Mầm non Trumpkids báo cáo tường trình sự việc, tổ chức thăm bé Phạm Bảo An, đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý đối với các giáo viên tại lớp D2.

